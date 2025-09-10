Video: cómo fue el momento en que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza
El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz. La joven disparó al menos dos veces al aire y luego permaneció atrincherada en el patio. No se registraron heridos, y la policía negoció para que entregara el arma.
Una adolescente de 14 años ingresó armada este miércoles a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, y efectuó al menos dos disparos al aire, lo que generó pánico entre alumnos y docentes.
Los videos registrados por estudiantes mostraron a la menor dentro de un aula y luego en el patio del establecimiento, desde donde realizó los disparos. Tras las detonaciones, se escucharon gritos de alumnos y docentes. Una testigo señaló: “Se escuchó otro disparo”.
Fuentes policiales informaron que la adolescente se atrincheró en el patio del colegio y que el edificio fue evacuado de inmediato. En el lugar intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien buscó convencer a la estudiante para que depusiera su actitud y entregara el arma.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de Mercedes Rus, emitió un comunicado en el que pidió no acercarse a la zona. “Debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, señalaron desde el comité de crisis.
La cartera provincial explicó que en el operativo trabajaban equipos interdisciplinarios y remarcó: “Cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.
El hecho generó conmoción en la comunidad de La Paz, de 12 mil habitantes, y el material grabado dentro del colegio se viralizó rápidamente en redes sociales.