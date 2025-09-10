Una adolescente de 14 años ingresó armada este miércoles a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, y efectuó al menos dos disparos al aire, lo que generó pánico entre alumnos y docentes.

Los videos registrados por estudiantes mostraron a la menor dentro de un aula y luego en el patio del establecimiento, desde donde realizó los disparos. Tras las detonaciones, se escucharon gritos de alumnos y docentes. Una testigo señaló: “Se escuchó otro disparo”.

Fuentes policiales informaron que la adolescente se atrincheró en el patio del colegio y que el edificio fue evacuado de inmediato. En el lugar intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien buscó convencer a la estudiante para que depusiera su actitud y entregara el arma.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de Mercedes Rus, emitió un comunicado en el que pidió no acercarse a la zona. “Debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, señalaron desde el comité de crisis.

La cartera provincial explicó que en el operativo trabajaban equipos interdisciplinarios y remarcó: “Cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.

El hecho generó conmoción en la comunidad de La Paz, de 12 mil habitantes, y el material grabado dentro del colegio se viralizó rápidamente en redes sociales.