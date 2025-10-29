Un escándalo vial y una situación de alto riesgo tuvieron lugar recientemente en Hurlingham. Lo que comenzó como un simple choque de vehículos escaló rápidamente a un episodio bizarro y violento, cuando una conductora, en un intento de fuga, circuló varias cuadras llevando al otro implicado subido al techo de su camioneta.

El suceso ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 17:30 horas, en el cruce de las calles Isabel del Maestro y Delfor Díaz, cerca de las vías del tren Urquiza. Una mujer de 35 años, al volante de una Volkswagen T-Cross, impactó por detrás a un Fiat 147 que se había detenido ante la luz roja del semáforo.

Testigos afirman que, tras el impacto, la conductora se bajó e intentó negociar un acuerdo privado, proponiendo "arreglar" sin llamar a la policía. La razón: al parecer, no contaba con la documentación necesaria para circular. Sin embargo, el joven de 19 años que manejaba el 147 se negó rotundamente, insistiendo en la necesidad de tramitar el seguro.

Ante su negativa, la mujer regresó a su T-Cross, puso primera y aceleró con la intención de embestir al joven, que ahora se encontraba a pie. El conductor reaccionó aferrándose primero al capot y luego, desesperadamente, al portaequipaje del techo. Lo increíble es que la mujer no se detuvo, sino que aceleró en contramano por el kilómetro 18 de la Avenida Vergara, con el hombre colgando.

La peligrosísima huida se extendió por varias cuadras, mientras transeúntes y otros conductores le gritaban para que frenara. Finalmente, otro automóvil logró interponerse en su camino, forzándola a detenerse. Las cámaras de seguridad municipales de Hurlingham detectaron la secuencia en tiempo real, lo que permitió el rápido envío de un patrullero.

El hombre, víctima de esta agresión, fue asistido por personal médico. Afortunadamente, solo sufrió golpes leves, aunque requirió atención por una fuerte crisis nerviosa. La conductora, que viajaba acompañada de un menor, fue demorada hasta la llegada de los efectivos policiales.

Ambos fueron trasladados a la Seccional de Hurlingham para radicar la denuncia. El caso quedó caratulado como lesiones culposas y está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Morón.

