Una escena de violencia extrema se vivió en la madrugada de este domingo en Nueva Córdoba, cuando un grupo de jóvenes atacó salvajemente a un chico a la salida del boliche Sentilooo, ubicado en calle Rondeau al 270. El hecho quedó registrado en un video filmado desde el balcón de un edificio y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Eran cerca de las 4 de la mañana cuando dos grupos comenzaron a pelearse en plena calle. En medio de la gresca, un joven vestido con remera blanca y pantalón de jean cayó al suelo y recibió varias patadas en la cabeza mientras estaba inconsciente, lo que generó desesperación entre quienes presenciaban la brutal escena.

El registro muestra cómo, tras quedar desmayado sobre el asfalto, dos personas lo tomaron de los brazos y lo arrastraron hasta la vereda del local bailable. En paralelo, otros intentaban frenar el tránsito para evitar que fuera atropellado.

Fuentes policiales informaron que el primer llamado al 911 ingresó alrededor de las 5.15 de la madrugada, aunque al llegar los efectivos la pelea ya se había dispersado y no se constataron heridos de gravedad.

Una testigo del hecho relató al medio local ElDoce.tv: “Le pegaron una patada en la cabeza y quedó inconsciente. Llamamos a la Policía, pero tardaron en llegar. Cuando apareció, el chico ya se había recuperado y volvió a buscar a los que lo habían golpeado. Solo tiraron gas pimienta para dispersar a la gente”.

El episodio generó gran repercusión por su similitud con la golpiza que sufrió Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2018, que terminó con su muerte y la condena a prisión perpetua de los responsables.