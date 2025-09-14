El cielo del centro y sur del país volvió a convertirse en escenario de un fenómeno sorprendente. Durante la tarde del sábado, vecinos de La Pampa, el sur de Buenos Aires y el sudeste de Río Negro fueron testigos de un resplandor que atravesó el firmamento y que quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes muestran una intensa bola de fuego que deja una estela brillante por varios segundos, provocando gritos, exclamaciones y hasta advertencias entre quienes presenciaban la escena. En algunos casos, como en Bahía Blanca, el resplandor fue confundido con una bengala en plena ultramaratón que se desarrollaba en la avenida Luro. Los celulares levantados hacia el cielo y las reacciones espontáneas de los vecinos terminaron multiplicando la difusión del fenómeno.

Las grabaciones llegaron desde distintas localidades: Winifreda, Jacinto Arauz y Alpachiri, en La Pampa; Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires; y Viedma, capital de Río Negro. En todos los casos, la secuencia sorprendió por la nitidez y la fuerza del destello, lo que generó también una gran cantidad de consultas a la Policía, ante la incertidumbre de lo que había ocurrido.

Especialistas explicaron que se trató del ingreso de un bólido, es decir, un meteoro de gran tamaño que al desintegrarse en la atmósfera genera una luz intensa y, en algunos casos, estruendos. Aunque este tipo de eventos son poco frecuentes, la posibilidad de que queden registrados en video multiplica su alcance y el debate en redes, donde muchos usuarios lanzaron hipótesis que iban desde una estrella fugaz hasta restos de basura espacial.