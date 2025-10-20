Violencia extrema en Mendoza: un hombre secuestró y golpeó a su expareja en plena vía pública

Una violenta escena en pleno centro mendocino terminó con una joven de 26 años hospitalizada y su ex pareja detenida tras una persecución policial. El agresor, identificado como Jaiberth Zadquiel Luna Merchán, de 28 años y nacionalidad colombiana, fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia de género.

Todo ocurrió en la madrugada del viernes en la transitada calle Arístides Villanueva, cuando la víctima se encontraba en un bar junto a una amiga. Según los testimonios recogidos por la policía, Luna Merchán irrumpió en el lugar, la tomó del cabello y la obligó a subir a un Fiat Cronos rojo, ante la mirada atónita de quienes estaban presentes.

Durante el trayecto, el hombre conducía a gran velocidad por las calles de Ciudad, cruzando semáforos en rojo y amenazándola con un arma. “Tirate del auto si querés irte”, le gritaba, mientras la golpeaba. Testigos del episodio alertaron al 911 y aportaron el número de patente, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Luna Merchán —domiciliado en Las Heras y con antecedentes por violencia de género contra otra ex pareja— se dirigió hacia el norte provincial. En la zona de La Pega, Lavalle, la joven logró abrir la puerta del vehículo y escapar, pero el agresor la alcanzó y volvió a atacarla, golpeándola y tomándola del cuello con intención de asfixiarla.

Una vecina la asistió y dio aviso a la policía. Minutos más tarde, efectivos de la Unidad Investigativa de Capital la hallaron con el rostro hinchado, moretones y un derrame ocular. Fue trasladada al Centro Médico Forense y luego al Polo Judicial, donde finalmente radicó la denuncia. Según fuentes judiciales, la víctima había manifestado miedo en reiteradas oportunidades y, semanas atrás, su familia había tenido que rescatarla de un hotel donde el mismo hombre la mantenía retenida.

Con los datos aportados, el Ministerio Público Fiscal ordenó la captura inmediata del agresor. Tras varias horas de búsqueda, fue localizado nuevamente en Lavalle cuando intentaba huir en el mismo vehículo junto a dos acompañantes. La persecución se extendió por las rutas 24 y 28 hasta que lograron interceptarlo.

Los tres hombres fueron detenidos y el auto quedó secuestrado por orden judicial. Además, se dispuso el incautamiento del teléfono del principal acusado y la intervención de Policía Científica.

Luna Merchán permanece detenido en el penal provincial a disposición de la fiscalía. La causa continúa en investigación.