Volcó un camión en Mendoza y la gente intentó robar la carne que transportaba

En la mañana de este lunes una camioneta y un camión chocaron y este último volcó. El rodado circulaba por Guaymallén, Mendoza, cuando sufrió el siniestro, y al quedar ruedas para arriba, la carne que transportaba quedó desparramada en el asfalto y un gran número de personas aprovecharon esta situación, según informó el medio local Mendoza Today.

Al ver el camión volcado, un gran número de personas se hicieron presentes y comenzaron a llevarse carne. Esto obligó que personal policial que llegó a la zona para trabajar en el siniestro, tenga que custodiar las medias reses y el rodado.

En el lugar cortaron el tránsito para evitar los saqueos y facilitar el trabajo de otras dependencias que actuaron. Estimaron que las maniobras para retirar la movilidad llevarán varias horas.

Asesinaron a un sanjuanino en Mendoza

En horas de la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre, salió a la luz el asesinato de un hombre en la provincia de Mendoza. Con el paso de las horas las autoridades puidieron identificar a la víctima, descubriendo que se trataba de una persona nacida en San Juan.

Este hecho sucedió alrededor de las 01:00 de la mencionada jornada en Las Heras, precisamente en la zona de El Agarrobal. A un costado de la calle Paso Hondo las autoridades encontraron una camioneta modelo Toyota Hilux detenida dentro de una acequia.

Dentro de la 4x4 hallaron el cuerpo sin vida de un adulto. Cuando los restos fueron revisados por especialistas, descubrieron que el cadáver tenía dos heridas de bala que fueron las que ocasionaron su fallecimiento.

Posteriormente se pudo comprobar que el difunto es Sergio Nacenta, un sanjuanino de 59 años de edad. Por el momento se desconoce el contexto en el que este hombre fue atacado a balazos, ni cuantas personas habrían formado parte del ataque. La investigación de este crimen está en manos de la fiscal Andrea Lazo.