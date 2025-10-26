El candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, emitió su voto este domingo en una escuela del partido bonaerense de Tigre. El dirigente encabeza la lista del espacio libertario luego de la renuncia de José Luis Espert, acusado de recibir un pago de 200 mil dólares por parte del empresario Fred Machado, involucrado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Santilli sufragó instantes antes de las 10:00 y luego de esto, minutos después se detuvo a hablar con los medios de comunicación presentes. Allí remarcó lo compleja que fue la campaña electoral por toda la polémica que hubo con Espert.

“La idea es poder revertir el resultado de las elecciones en el mes de septiembre (casi un 47% en el PJ y casi un 34% para LLA). Le pido a la gente que vaya a votar. Ha sido una campaña difícil y corta, de apenas 18 días, pero le puse toda la actitud y la garra”, expresó.

El candidato también mencionó que mantuvo una conversación con el presidente Javier Milei en la jornada previa a la elección, aunque evitó dar detalles: “Hablé con el presidente el sábado, pero queda entre nosotros. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio de encabezar la lista”.