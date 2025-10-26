Este domingo el presidente emitió un sufragio en la Universidad Tecnológica Nacional, de la ciudad porteña de Almagro. Allí, pasadas las 11 horas el presidente Javier Milei ingresó al establecimiento, saludando a la gente, pero a su vez, no dialogó con los medios de comunicación. La urna en la que votó fue en la mesa 2211.

En medio de un fuerte operativo policial, Milei llegó acompañado por su hermana Karina Milei, para emitir su voto. A su vez, la militancia de La Libertad Avanza lo esperaba en el ingreso del establecimiento y el primer mandatario se detuvo un par de minutos a saludarlos.

Tras su voto, junto al de su hermana, se dirigirán nuevamente a la residencia oficial de Olivos, donde pasarán el resto de la jornada electoral. Pasadas las 18 horas, cuando finalice el horario de votación se dirigirán al bunker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la reconocida avenida Córdoba.