El duro revés electoral que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires impactó de inmediato en la mirada de Wall Street. Morgan Stanley, uno de los bancos más influyentes de Estados Unidos, publicó este lunes un informe en el que dio de baja su recomendación de “comprar” bonos argentinos y retiró la postura favorable que había emitido apenas una semana antes.

Según la agencia Bloomberg, la decisión respondió de forma directa a la derrota por más de 13 puntos del oficialismo, que elevó la incertidumbre política y encendió dudas sobre la continuidad de las reformas impulsadas por Javier Milei. El reporte del banco señaló que el traspié “incrementó la probabilidad de un escenario central negativo” y advirtió sobre mayores dificultades para acceder a financiamiento externo.

En este marco, Morgan Stanley proyectó una caída de alrededor de ocho puntos en los bonos, con un precio promedio estimado en 56 dólares, y un desempeño más adverso en el tramo corto. Además, anticipó una política monetaria más estricta para sostener el tipo de cambio en la previa de las elecciones nacionales de octubre.

Aun así, el banco consideró probable una nueva depreciación del peso, que podría acercarse al techo de la banda cambiaria de $1.460. Según el análisis, el Banco Central y el Tesoro deberían intervenir en el mercado para frenar una devaluación brusca, ya que una pérdida mayor de la moneda pondría en riesgo el respaldo político al Gobierno.