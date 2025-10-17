El Gobierno nacional oficializó este viernes la creación del Registro Único Virtual (RUV), una nueva herramienta que permitirá realizar de forma remota las inscripciones o anotaciones de vehículos nuevos, tanto nacionales como importados. La medida busca agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia en el sistema registral automotor.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 745/2025, y se fundamenta en el artículo 353 del Decreto 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, a pocos días de asumir su mandato. La iniciativa cuenta con una fuerte impronta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales promotores de la simplificación estatal.

Según detalla la norma, el RUV fue creado “a fin de instrumentar de manera virtual las peticiones de inscripción de trámites referidos a bienes incluidos en el Régimen Jurídico del Automotor”. En una primera etapa, el sistema permitirá tramitar las inscripciones iniciales de vehículos cero kilómetro, tanto de fabricación nacional como importados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El decreto subraya que esta modalidad “permite una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos”. Además, destaca que la interconexión entre sistemas permitirá que ciertos controles registrales sean validados de manera automática, garantizando la integridad y confiabilidad de la información.