La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un nuevo régimen simplificado que permite a los residentes del continente comprar productos tecnológicos fabricados en Tierra del Fuego sin pagar impuestos nacionales ni IVA. Estas operaciones se consideran exportaciones simplificadas desde el Área Aduanera Especial hacia el resto del país.

¿Qué se puede comprar?

La Resolución General N° 5727/2025 habilita la adquisición de casi 40 artículos, entre ellos celulares, televisores, monitores, aires acondicionados, microondas y pequeños electrodomésticos. El límite es de tres unidades por producto al año o hasta US$ 3.000 por envío, sin tope de peso.

Por ahora, dos fábricas ofrecen sus tiendas online:

Mirgor: celulares, televisores y monitores.

Newsan: televisores.

En los próximos meses podrían sumarse más fabricantes con lavarropas, cafeteras, notebooks y otros electrodomésticos. Las compras se realizan directamente en los portales de las empresas y no requieren trámites aduaneros por parte del comprador.

Formas de pago

Mirgor acepta pagos en dólares mediante tarjeta de débito en cuentas de esa moneda.

Newsan permite pagar en pesos argentinos.

En todos los casos se emite factura tipo E, modalidad exclusiva para exportaciones minoristas.

Las entregas se concretan en un plazo de 3 a 7 días hábiles, con costos variables según destino (un celular desde Tierra del Fuego a CABA ronda los US$ 35). Todos los productos incluyen garantía oficial y el comprador dispone de 10 días para cambios o devoluciones sin cargo.

Por otro lado se informó que ARCA podrá realizar verificaciones posteriores para confirmar el cumplimiento de los cupos, el origen fueguino de los productos y que no haya reventa indebida.