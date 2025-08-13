Las muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado ascienden a 96, según datos verificados por la agencia Noticias Argentinas. Las autoridades advierten que la cifra podría variar a medida que avance la investigación, ya que persisten dudas en algunos casos y se evalúa la existencia de fallecimientos no registrados oficialmente.

En Bahía Blanca se analizan nueve casos cuya procedencia aún no fue confirmada, por lo que no se descarta que el número total pueda reducirse.

Este martes, las autoridades confirmaron que fueron incautadas todas las ampollas de fentanilo contaminado que se habían distribuido en el país. Se trata de más de 100.000 unidades adulteradas con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, que fueron retiradas antes de ser aplicadas a pacientes.

Con el operativo, se asegura que ningún hospital del territorio nacional dispone actualmente de este opioide en su versión contaminada.