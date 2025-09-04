El fiscal a cargo de la investigación sobre los hombres desaparecidos en Jujuy, Guillermo Beller, confirmó la identificación de otras dos víctimas del presunto asesino serial, Matías Jurado, lo que eleva a cuatro los casos comprobados.

“Hoy podemos confirmar que el cotejo de ADN dio resultado positivo en los casos de Miguel Ángel Quispe y de Juan Ponce, conocido como ‘Pequeño Juan’. De esta manera, ya son cuatro las víctimas identificadas a partir de los perfiles genéticos encontrados en el domicilio del imputado”, señaló Beller en conferencia de prensa.

Las nuevas identidades corresponden a Miguel Ángel Quispe (60 años), desaparecido en junio, y Juan José Ponce (51 años), visto por última vez en abril. Los primeros dos casos por los que Jurado había sido imputado fueron los de Jorge Anachuri y Sergio Sosa.

El fiscal adelantó que la acusación se ampliará. “Desde el primer momento, entendimos que había un patrón común detrás de estas desapariciones. Hoy, con cuatro ADN confirmados, tenemos evidencia sólida que nos lleva a imputar a Jurado por homicidio agravado”, aseguró.

Además, advirtió que podrían surgir más víctimas: “Aún faltan muestras por analizar y perfiles por cotejar”. En poco más de un mes, el equipo investigador realizó “más de 100 entrevistas a testigos, analizó más de 100 cámaras de seguridad y procesó más de 200 muestras biológicas”, detalló Beller.

La bioquímica María Ramella, integrante del laboratorio de genética forense del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que en la segunda etapa del análisis se detectaron 24 muestras positivas para sangre entre 61 recolectadas. A partir de allí, se obtuvieron 21 perfiles genéticos mediante técnicas de biología molecular.

“De ese cotejo surgieron las coincidencias con Quispe y Ponce, que se suman a las anteriores. Aún quedan perfiles abiertos, es decir, muestras de ADN que no han sido vinculadas a ninguna persona identificada hasta el momento”, señaló Ramella.

La investigación se mantiene en etapa penal preparatoria, mientras se procesan las pruebas restantes. Se espera que Jurado sea formalmente imputado por estas dos nuevas víctimas en los próximos días.