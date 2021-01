Gran comienzo del ciclo musical ´En lo de Lucio´

Canal 13 San Juan presentó este lunes 25 de enero, su nuevo ciclo con artistas locales junto a un gran anfitrión, Lucio Flores.

Producido por Daniel Soler, el primer programa "En lo del Lucio" –que se verá todos los días a partir de las 14 horas- contó con la presencia de Javier Acuña.

El músico intérprete de folklore latinoamericano cuenta con una amplia trayectoria y un reconocimiento nacional. Con tres discos en su haber y un premio Gardel a “El Pueblo del amor”, Acuña será el primer artista que visitará el estudio de “Mi Chino” y sorprenderá con sus canciones.

Entrevistado por Canal 13 San Juan, Acuña se refirió a su pasión por la música y recordó sus comienzos: “Desde muy pequeño siguiendo y admirando el ejemplo de mi abuelo, que en las reuniones familiares daba su show de folklore y rock; y cuando sentí la necesidad de estar a su lado cantando en aquellas fiestas familiares me di cuenta que ese era mi camino”.

En un año de pandemia Vicuña comentó sus vivencias del aislamiento y comentó: “La pandemia me ganó al detener todo el mundo a mi alrededor y hacerme sentir despojado de todas seguridades, y en esto me refiero a lo afectivo, laboral, económico, anímico y hasta físico. Esto lo sentí más ya que al inicio de la pandemia el pánico y el desconcierto se apoderó de la Ciudad de Buenos Aires y yo estaba allí sin mi familia y sin la posibilidad de viajar a mi amada provincia”, comenzó diciendo. Luego agregó: “En cuanto a lo que yo le gané a esta pandemia, es que me llevó a desarrollar y poner en uso, en un momento límite, la resiliencia y construir desde otra perspectiva nuevos proyectos, adaptándome a nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicar. También lo que gané en este tiempo fue el poder reencontrarme conmigo mismo y poder poner a trabajar al máximo mi capacidad creativa”, reflexionó.

Sobre sus proyectos a futuro el músico detalló: “Estoy trabajando en un proyecto que convoca a otros colegas a presentaciones en conjunto en distintos lugares de la provincia llamado ´SEGUIME MÚSICA´ y además, vamos a terminar un “Single" de tres canciones y que de las cuales, queremos hacer dos videos”.

Motivado por la invitación de Lucio Flores para este nuevo ciclo de música, el intérprete dijo: “Lo que más me gustó de esta invitación fue poder compartir y disfrutar música con alguien a quien admiro y que creo que es uno de los músicos más talentosos y creativos que ha dado nuestra querida tierra”, concluyó.

Discografía Publicada:

PA' LOS CHISMOSOS. Editado y realizado en la provincia de San Juan.

EL PUEBLO DEL AMOR. Editado y realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Ganador de un “PREMIO GARDEL” como mejor álbum “Artista nuevo de folklore".

DE SOL Y ARCILLA. Editado y realizado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Juan.

Javier Acuña en redes: @javieracunaoficial