Lucio Flores junto a artistas locales sorprenderán en Canal 13

A partir de este lunes 25 de enero, a las 15 horas, comenzará el ciclo musical “En lo de Lucio” en donde artistas locales interpretarán sus canciones preferidas y compartirán un grato momento en la intimidad del estudio de “Mi Chino”.

Ideado y producido por Daniel Soler, el ciclo contará con la presencia de 25 artistas de diversos géneros que dejarán su frescura en cada canción.

Entrevistado por Diario 13 San Juan, Flores se refirió a la iniciativa y dijo: “Sobre el producto terminado no tengo expectativas, no suelo tenerlas antes de una novedad… trato de que las cosas me sorprendan” comenzó diciendo el músico.

Acerca de la iniciativa Lucio detalló: “La idea fue de Daniel Soler sobre una charla que tuvimos hace mil años y que se concretó ahora en la pandemia. Yo estoy muy agradecido porque el único fin es una locura de él y me pareció genial”, comentó satisfecho con el producto.

El trabajo con los invitados generó varias horas de estudio y grabación sobre lo que Lucio comentó: “La experiencia me ocupé de transitarla a pleno, de vivirla ´bien vivida´ junto a los músicos que vinieron al estudio. Algunos grandes amigos y otros sólo conocidos. Como fue realizado en época de pandemia, cada uno llegaba cumpliendo los protocolos sanitarios sin ensayo previo y todo pasaba ahí, en la primera toma y eso fue muy productivo con gente muy profesional”.

Con mucho entusiasmo Flores comentó con qué se encontrarán los sanjuaninos en cada emisión: “Van a ver algo muy espontáneo y con gente de distintos palos, con músicos de distintos géneros musicales. Personalmente me han gustado las versiones que surgieron, son todos personajes los invitados y hubo mucha gente que no pudo venir pero el resultado fue genial… nada está afinado, nada está editado, fue una sola vez con un tema definido y en el que dejamos que ´la marea nos llevara para donde sea´. Fue un encuentro honesto entre dos músicos”, finalizó.

El primer programa se verá este lunes a las 15 horas, tendrá como primer invitado a Javier Acuña y se podrá ver nuevamente a las 18.15 y 23.30 horas.