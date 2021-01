Juan Carlos Rubio, el segundo artista que compartió su música ´En lo de Lucio´

Por segundo día consecutivo el ciclo musical ideado y producido por Daniel Soler junto a Lucio Flores "En lo de Lucio", sigue dando que hablar por la espontaneidad del encuentro y la calidad de los artistas locales.

Este martes el invitado fue Juan Carlos Rubio, guitarrista, productor y arreglador que compartió su arte y su historia como uno de los integrantes de la mítica banda sanjuanina “La Gente”.

Con el disco “Exilio Doméstico” (POLYGRAM, 1990) y junto a reconocidos músicos como Pedro Aznar y David Lebón, el invitado también produjo unas 40 canciones para la plataforma Spotify a artistas locales como Martina Flores, entre otros.

Actualmente Rubio forma parte de un dúo acústico junto a Candelaria Mallea y cuando fue invitado a participar del ciclo “En lo de Lucio” no dudó ni un instante y se sumó a la propuesta.

Acerca de su historia musical, Juan Carlos comentó los momentos en donde advirtió que la música era algo importante: “Lo decidí dos veces en la vida, una cuando tenía 23 años y era un aficionado y me hice profesional. Luego por cuestiones de argentinismos, tuve que dejar pero luego de unos años volví a tomar la decisión de acercarme a la música. Entre medio me tome unos años para hacer publicidad, una experiencia muy buena y que me dio muchas satisfacciones”, comenzó diciendo.

Acerca de su momento actual el músico invitado comentó: “Yo hice una carrera hermosa como músico, he trabajado con Gente como David Lebón, Pedro Aznar, Mario Parmisano, y cientos de músicos. La vida me lo dio todo, todo lo que hago ahora son Bises. Hoy me subo 2 y 3 veces por semana a distintos escenarios con una persona hermosa que canta como los dioses que es Candelaria Mallea y que tiene todo por hacer en su carrera. Tengo un estudio de grabación que uso para ayudar a gente que le cuesta acceder a cierta tecnología, mis instrumentos de toda la vida y amplificadores los usan los chicos para hacer sus discos y una casa de venta de instrumentos y sonido atendida por músicos y donde también tratamos de ayudar en lo que podemos a artistas jóvenes”.

Sobre la pausa obligada del 2020 por la pandemia por el coronavirus Juan Carlos Rubio reflexionó: “Me fastidió el hecho de tener que darle algunos meses de vida a algo que no quería, o por decirlo mejor quedarme encerrado y postergar algún proyecto que me quedaba por ahí. Sobreviví a ella y hoy estoy más activo que nunca aunque me entristece que la humanidad no haya aprendido, el hecho de competir por quien tiene la mejor vacuna. Eso nos muestra que no aprendimos nada pero quizás si viene un meteorito derecho a nosotros pensemos que realmente somos iguales”.

Acerca del “encuentro honesto” entre músicos que propone el nuevo ciclo de Canal 13 Rubio comentó: “Con Lucio debo haber tocado mil horas porque lo conozco hace 30 años y muchos de ellos nos pasábamos los domingos enteros haciendo música en casa. Es quizás el músico que más admiro en el planeta, porque es el que más conozco, y todos los días aprendemos algo juntos sobre sonido, música o instrumentos. Ambos compartimos esta pasión de toda la vida y cuando me invitó nos pusimos a tocar un rato y nos sentimos felices".

Con muchas ideas en mente y proyectos por concluir Rubio detalló algunas de sus cosas pendientes relacionadas con la música: “Quiero terminar con el espacio musical que es Bluenote y, luego de la pausa que nos puso la pandemia, producir algunos artistas como Candelaria Mallea. Además tocar con alguna gente que tengo pendiente, como un show acústico con Martina Flores, idea que venimos postergado y que este año queremos hacerlo porque nos lo debemos. Por lo demás siempre me gusta tener a alguien con quien subirme a un escenario, o juntarme a grabar una canción si es posible todos los días”.

Mirá el segundo envío del ciclo en este click o en las repeticiones de Canal 13 San Juan a las 18.15 y a las 23.30.