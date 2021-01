Martina Flores en Lo de Lucio: ´Poder ser parte es un honor, una caricia al corazón´

Apenas comenzado el desfile de grandes artistas locales por el estudio de Lucio Flores , y haber compartido un momento único e irrepetible llega la primera mujer. Se trata de Martina Flores una joven que tiene claro lo que quiere y lo que desea está relacionado con la música.

Intérprete de Pop e Indie Pop, Martina ya tiene publicados 2 discos, 2 Ep y 6 singles surgidos en medios de la pandemia durante el 2020. Actualmente está trabajando en su nuevo disco que saldrá en marzo de este año y promete sorprender como es su costumbre.

Entrevistada por Diario 13 San Juan Martina se refirió a la importancia de la música: “Siempre ocupó un lugar importante en mi vida. En mi niñez y en mi adolescencia, siempre fue una parte grande de mi vida. Primero por mi familia, luego por mis amistades. Pero fue a los 18 años que decidí dedicarme de lleno a ella”, comenzó diciendo.

Acerca de sus proyectos y sueños a largo plazo la artista comentó: “Me veo haciendo música, cómo sea y dónde sea. Haciendo canciones y compartiéndolas. Aprendiendo y creciendo, expandiéndome. Ese es mi sueño”.

Recordando el 2020 y los coletazos de la pandemia por el coronavirus Flores recordó: “El coronavirus, musicalmente hablando me quitó planes que tenía, me quitó posibilidades de viajar y tocar, me bajoneó, me hizo tener que reajustar y readaptar mis decisiones o mis planes para el año, me hizo sentir insegura y con miedo, me dio Covid” comenzó diciendo.

Luego agregó: “Pero como pude, me sobrepuse y no dejé de hacer música, con los recursos que tengo. Saqué 6 singles y 4 videoclips mientras no se pudo tocar. Comencé a hacer un nuevo disco. Volví a armar una banda y cuando se pudo salimos a tocar. Grabamos sesiones en vivo, hicimos streaming, nos reinventamos, nos las ingeniamos para pasarla lo mejor posible”, dijo orgullosa de sus recientes logros.

Acerca del nuevo ciclo de Canal 13 San Juan “En lo de Lucio” y la invitación a sumarse Martina dijo: “Me gusta que sea una propuesta tan genuina. Poder registrar eso tal y como se vive realmente. Poder compartir ese espacio que es muy especial con más gente. Que se pueda transmitir la magia que hay en el estudio del Lucho, y lo mágico que es el, porque ÉL ES música, es así como se va a ver en la pantalla, él respira y transpira música por los poros, no he conocido muchas personas como él, es un ser muy único, muy sensible y muy especial. Y que además se visibilicen de esta manera tantos tremendos artistas que hay en la provincia, me parece algo hermoso. Para mí poder ser parte es un honor, una caricia al corazón, estoy muy agradecida” finalizó la entrevistada.

