Cande Mallea en lo de Lucio: ´Me gustaría verme cantando por lugares del mundo ´

La voz y la música siempre emocionan y si el encuentro es espontáneo se convierte en mágico. Esto es lo que sucede cuando músicos locales y de diferentes géneros visitan a Lucio Flores y se suman al ciclo de Canal 13 San Juan.

En esta segunda semana la joven Cande Mallea disfrutó de la propuesta a través de sus canciones y con un marcado estilo Soul, Rock y Pop en sus interpretaciones, la artista nos habló de sus comienzos en la música como elección de vida: “Lo decidí en el 2019 luego de varios años de renegar contra miedos e inseguridades frente al escenario. Fue hasta que me paré dos segunditos en la vida y reflexione sobre el lugar que ocupaba en mi mundo la música. Cuando ese click sucedió, que fue acompañado de la gran ayuda de mi amigo y compañero musical Juan Carlos Rubio, me di cuenta de que no podía dejar que el miedo me retuviera más tiempo de todo lo que podía hacer en la música. Desde que empecé este camino no paro de disfrutar todo lo que la misma me brinda”, comenzó diciendo.

Al hablar de planes hacia adelante en el tiempo la invitada dijo: “Que el futuro me encuentre siendo feliz con lo que haga de mi vida y no arrepintiéndome de lo que pudiera o no haber hecho. En este caso, me gustaría verme cantando por lugares del mundo, trasmitir lo que siento, lo que pienso y me gustaría que cambie este mundo loco en el que vivimos. Por supuesto ya más profesional", reflexionó.

Luego la cantante relató sus planes y proyectos: “Quiero terminar de producir mis canciones, dejarlas listas para hacer un álbum y así concluir etapas de mi vida, de donde surgieron esas canciones. Y mientras tanto, ir compartiéndolas en pubs, bares, evento o lugares a los que vaya a tocar!”, sumó entusiasmada.

El 2020, la llegada de la pandemia y el posterior aislamiento, impactó en la vida de todos y Cande Mallea recordó su vivencia: “La pandemia me ganó la libertad de salir al mundo como lo conocíamos, eso se llevó… porque por mas normalizado que esté el COVID 19 en la actualidad, nunca volveremos a lo que antes conocíamos del mundo. Pero más allá de eso, creo que a pesar de todo, le gane a ella, porque el encierro obligatorio fue un “PARATE!” para todos y en eso a mí, me influyó mucho para aclarar nubes en mi cabeza, darme el tiempo y el espacio suficiente para conocerme más y estar tranquila (porque tuve la suerte de que no me faltara nada) en casa componiendo y haciendo música a la distancia”, reflexionó.

Alegre por la invitación de Lucio Flores al ciclo “En lo de Lucio”, la sanjuanina habló de su experiencia y dijo: “Me gusta la calidez del lugar, es el espacio de un gran músico, que pone a disposición del arte de muchos músicos de San Juan y de donde salieron incontables canciones hermosas y encuentros en los cuales tuve el agrado de participar junto con otros artistas. Es decir, un lugar con mucha historia. Y sin duda alguna, lo que más me gusta de esta invitación, es la espontaneidad en la que lleva la música Lucio y le pone esa impronta de gran calidad sin errarle en lo que hace”, concluyó Cande Mallea de su paso por el estudio del reconocido anfitrión.

