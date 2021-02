Alejandro Segovia: ´La música siempre está, la música siempre salva´

Con la intención de dar a conocer la labor de artistas sanjuaninos Canal 13 San Juan lanzó, a fines de enero, un ciclo musical en donde la música, la amistad y el talento fueran las estrellas de esta gran apuesta.

En esta oportunidad Alejandro Segovia visitó a Lucio Flores en su estudio y en el encuentro entre estos dos amigos la música fue la gran protagonista.

Intérprete y compositor de rock y pop, el invitado habló de sus comienzos en el arte de la música y dijo: “Estudié en la Escuela de Música durante 8 años. Mi instrumento era la percusión. Llegué a tocar en la orquesta juvenil y un par de veces en la sinfónica. Por una cuestión de currículo te exigían estudiar piano complementario. Lo odié durante los ocho años, yo solo quería tocar la batería. Hasta que en mi adolescencia descubrí a Charly con Sui Generis, y supe que eso quería hacer yo. Subirme a un escenario, tocar el piano y cantar”, recordó.

Sobre sus vivencias durante la pandemia del coronavirus Alejandro dijo: “La pandemia nos dejó sin trabajo, literalmente, de un día para otro. Nos noqueó y decretó a los artistas no esenciales. Yo creo que nadie imaginó que esto iba a durar lo que todavía está durando. Mi trabajo, del cual vivo, es en eventos sociales, que por el momento no se están haciendo, y vaya a saber cuándo y cómo volverán”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Este trance hizo que uno inventara, o quizás solo descubriera cosas que quizás estaban en uno, y por estar en otros caminos no las sabía. Potencialidades que aparecieron ante la emergencia. Streaming, editar mi libro, hacer radio, y muchas cosas. ´Inventando una esperanza para volver a vivir…´, como decía Nebbia. Y eso rescato de la pandemia, el haber explorado otras facetas que estaban ahí, durmiendo o esperando el momento de brotar. No cabía la posibilidad de quedarse quieto y paralizado, aunque la situación a veces daba”, detalló sobre lo positivo del aislamiento.

Fanático de cantar y compartir sus canciones Alejandro dijo: “En el futuro me veo arriba de un escenario siempre, es lo que me gusta hacer y mientras me divierta, allí estaré”. Con muchos proyectos en agenda el músico comentó sus próximos pasos en el mundo de la música: “Sigo escribiendo mucho, sigo componiendo y tengo el proyecto inmediato de meterme a grabar mis cosas para que salgan a la luz. Casualmente con Lucio estamos hablando sobre esto y es la materia pendiente que tengo por ahora. Y también seguir tocando un poco de todo y de todo un poco con amigos, esos siempre. La música siempre está. La música siempre salva”.

Feliz por la invitación a participar del ciclo “En de lo Lucio” el artista finalizó diciendo: “Ir a lo del Lucio siempre es un placer. Para alguien que ama la música entrar en su mundo es como ir a Disney. Un ser especial este Lucio; virtuoso, generoso y amoroso, que te recibe en su mundo de teclas y máquinas, y te hace sentir en tu casa. Siempre es un placer ir a lo de Lucio”.

