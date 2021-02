Guillermo 'Gokú' Illanes se sumó al ciclo de Canal 13 San Juan

Otro artista, el mismo anfitrión pero un encuentro único en donde la música es la gran protagonista de la nueva apuesta de Canal 13 San Juan a favor de la promoción de los artistas locales.

Guillermo Gokú Illanes es el nuevo invitado a “En lo de Lucio” y el intérprete de música popular de América del Sur relató sus comienzos en la música: “Me di cuenta de que le música ocuparía un lugar importante en mi vida desde que me vinculé a las artes, tenía 4 años. Aprendí a bailar danza folklórica argentina, mirando a mis hermanos, la música me cautivo y seguí en ese presentimiento. No lo decidí, nos encontramos y acá vamos”, recordó.

Goku publicó su disco “Médano” en 2020 y sobre sus planes a largo plazo comentó: “El futuro es hoy, haciendo canciones, interpretando, compartiendo y aprendiendo todo el tiempo. Donde estoy ahora, cómo quiero hacerlo, libre”, dijo y sobre sus proyectos laborales sumó: “Ahora estoy trabajando en la pre producción de mí segundo álbum ´Repercusiones de Cuyo al Mundo´, que contará con músicos invitados, de lujo. Con un repertorio del género folklórico de Cuyo, de carácter educativo, cultural, para que se pueda bailar, escuchar y alegrar el corazón. También estoy en un nuevo proyecto musical "TriVu Folktrónica", indagando en la electrónica y mestizando nuestras rítmicas, nuestros cantos en esa conjugación sonora junto a Dj Javigon y Fabri Carbajal. Y finalmente trabajo con Sonenfá, grupo que interpreta salsa cuyana y que pronto lanzamos nuevo video con el corte "Diluvios de Amor".

Acerca de su tiempo de pandemia y aislamiento por el coronavirus Illanes dijo: “La creatividad, no ha parado. Las fuerzas se van aunado. No sé si se trata de ganar o perder contra el virus. Deseo y quiero, que el trabajador de la cultura, las y los artistas, tengamos una vida digna, respetada con derechos laborales, salario justo. Una ley de cultura que ampare las condiciones como trabajador”.

Sobre su participación en el ciclo liderado por Lucio Flores, Goku manifestó: “Me gustó la iniciativa de generar espacios para la difusión de la música de sanjuanina en un canal televisivo, un dispositivo necesario para llegar a la comunidad con el arte, salvador de almas. Y además en lo de Lucio, mi chino. Hermano de la vida, generoso y excelente músico de nuestro San Juan”, finalizó.

