Claudio Rojas: ´Lo que más me gustó fue encontrarme con mi amigo Lucio´

Los talentos sanjuaninos siguen apostando al ciclo de Lucio Flores, “En lo de Lucio” y, en esta oportunidad fue Claudio Rojas quien llevó su música y su voz a un encuentro irrepetible en medio de la pandemia por el coronavirus.

El intérprete de Tango y Folclore relató sus comienzos en la música y dijo: “Fue a los 17 años de edad, pero el ´cómo´ es un misterio. Si bien soy hijo de músico y mi padre fue quien me descubrió cantor, siendo mi primer maestro y músico acompañante, nadie (ni yo siquiera) hubiera imaginado que con lo tímido, introvertido y antisocial que era hubiera terminado siendo cantante”, recordó.

El tanguero cuyano y cantor detalló sus proyectos inmediatos y dijo: “Estoy trabajando en la presentación de dos nuevos videos clips que completan una historia de amor cantada en tres videos. Esta propuesta audiovisual se llama ´Tangos con Secuela´ y está protagonizada por mí y la destacada bailarina Micaela Gómez y cuenta con tres videos”, comenzó diciendo y luego agregó: “El primero ya fue estrenado en septiembre del 2020 y trata del tango ´pasional´, el segundo se estrenará a fines de febrero y, el último que completa esta historia, será presentado en junio del 2021, todo por mi canal de Youtube. Además la publicación de un nuevo álbum en Spotify, el cual tendrá gran variedad de ritmos y géneros musicales, todo con canciones propias”, dijo el invitado.

Con dos discos grabados “DE AYER, DE HOY, DE SIEMPRE” y “TANGUERO, CUYANO Y CANTOR”, Rojas dijo que en el futuro se ve cantando por el mundo varios años y volviendo a San Juan para ser Ministro de Turismo o Secretario de Cultura.

En un contexto de aislamiento y distancia social el artista relató su vivencia personal y dijo: “¿En qué me ganó la pandemia o en qué le gané?... Yo no compito contra la pandemia (risas) solo me está demorando las posibilidades de salir y llevar mi propuesta musical por el mundo, pero todo pasa por algo. Al menos pude reinventarme y no perder vigencia a través de los videos clips que subí a YouTube y mi música a Spotify”.

Agradecido por la invitación de Lucio Flores al ciclo de Canal 13 San Juan, Claudio Rojas manifestó: “Lo que más me gustó de la propuesta fue reencontrarme con un amigo del alma y genio de la música como Lucio, que también es uno de mis ídolos musicales, en un lugar ya mítico como lo es su estudio. También conocer gente vital como los miembros de la producción, interesados en sumar a favor de los artistas locales a través de este programa”, finalizó agradecido.

