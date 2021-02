Claudia Pirán: ´La música nació conmigo y vive conmigo´

Los encuentros entre amigos son valorados de manera especial y mucho más cuando hay música y cariño de por medio. Esto sucede cada día en el estudio de Lucio Flores, en el ciclo “En lo de Lucio”, cuando distintos artistas locales llegan para compartir lo que más les gusta hacer: música.

Este martes fue el turno de Claudia Pirán, la reconocida artista de folclore con 8 discos en su haber y una importante trayectoria nacional.

Acerca de su pasión por la música Pirán comentó: “La música siempre fue protagonista de mi vida, nació conmigo y vive conmigo”, comenzó diciendo.

Con su familia como pilar, la entrevistada habló de su futuro con Diario 13 San Juan y dijo: “Soy una persona que vive hoy, disfrutando la vida en este instante, pero si tuviera que pensar en futuro, me veo en familia y disfrutando de mis seres amados”.

Acerca de sus proyectos laborales Claudia detalló: “Estoy abriendo un restaurante dentro de poco, se llama ´la Pirán´, es un proyecto que emprendimos con mi pareja Charly. También se sumó un amigo con el que vamos poniendo en marcha el local. La Pirán, sabores y música… siempre música. También se viene nuevo disco de la mano de gente maravillosa como lo es mi productor Elvio Donalicio. Y de ahí en más volver a los escenarios”, detalló.

Sobre la pandemia por el coronavirus en 2020, la entrevistada recordó: “No competí con la pandemia, me adapté como todos nosotros y traté de aprender algo de esto que nos pasó. Aprendí que lo más importante de la vida son los afectos sinceros y agradecer a Dios por cada día que nos regala. Por la salud y por todo lo que a veces, en la velocidad de la vida no aprendemos a valorar”, reflexionó.

Luego de su paso por el estudio de Lucio Flores, Claudia manifestó: “Me gustó reencontrarme con él, somos conocidos de muchos años, un colega que admiro desde siempre. En esta invitación pude reencontrarme con él como persona y en esto que tanto amamos que es la música, compartiendo y disfrutando en cada canción. Ojalá se repita”, finalizó la cantante sanjuanina.

Redes Sociales

Instagram

Facebook