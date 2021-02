Aldo Zaragoza: ´Me gusta vivir la vida paso a paso disfrutando del camino´

En la última semana del ciclo producido y presentado por Canal 13 San Juan "En lo de Lucio", Aldo Zaragoza dijo presente a la cita con el anfitrión de lujo “Mi Chino”, Lucio Flores y disfrutaron de un momento especial.

Con el rock fusión latinoamericano, el músico comenzó hablando de sus inicios con la música y dijo: “La música me acompaña desde que tengo memoria. En casa siempre se escucharon canciones de géneros diferentes. En 4to grado de la primaria me regalaron mi primera guitarra criolla la cual todavía me acompaña. Desde ese año jamás dejé de hacer música”, comenzó diciendo. Luego agregó: “Me gustaba estar en todos los actos escolares, amaba actuar, me di cuenta que el escenario era algo necesario en mi vida. Pase por diversos estilos y géneros musicales, pero sin duda el rock internacional de los ´80 y ´90 me marcaron como músico. A los 15 años formé mi primer banda musical X-CAUSA, tocábamos rock & roll todo nacional, fue una época hermosa, nos presentábamos en todos los lugares que podíamos (sonrío cada vez que recuerdo esa época, la música era lo único que importaba, éramos rebeldes o eso creíamos). Estudie me gradué, trabajé en infinidades de rubros, hasta que decidí que la música iba a ser mi sustento de vida y así fue. Hoy hacen 6 años que vivo solo de este arte y es la mejor decisión que tome en mi vida”, dijo convencido el invitado.

Acerca de sus proyectos Zaragoza comentó: “Como proyectos puedo contarles que estoy terminando mis canciones inconclusas, pronto se vendrá el momento de presentarlas al público y me gustaría hacerlo en algún teatro con público presencial. Por otro lado, estoy con un proyecto nuevo de estilos latinoamericanos hermoso. Creo que esa banda nos va a dar muchas satisfacciones y giras. Así que a full con eso”, detalló y luego habló sobre el futuro y adónde se ve: “Me cuesta imaginar un futuro, siempre me costó. Me gusta vivir la vida paso a paso, disfrutar del camino y no estar tan pendiente de lo que fue o lo que será. Pero si tuviera que imaginar un futuro este sería en el ambiente musical tocando, produciendo, representando artistas, etc. Esa es mi felicidad”, dijo.

Con un 2020 marcado por el distanciamiento social y la pandemia del coronavirus el invitado relató su experiencia y vivencias: “Perdí contra la pandemia el primer round, me dejó sin trabajo y logró deprimirme (jamás había sentido la depresión hasta ese momento) pero al ponerme en Jaque me reinventé y seguí. Es más, hoy en día me siento más fuerte que antes, no solo en lo musical sino en lo personal también”.

Agradecido por la invitación al ciclo “En lo de Lucio”, Aldo Zaragoza manifestó: “El estudio del Lucio es como una segunda casa, hemos comido, dormido, reído, llorado y peleado. Hace más de 7 años que visito ese estudio con frecuencia, infinidades de cosas surgieron de ese lugar mágico. Igual la magia no es del lugar sino de Lucio. La invitación para este programa es una pizca de magia que me regala este lugar”, finalizó.

