Pierina Ciallella: ´La música no es lo que hacemos, es lo que somos´

Otra dama invitada al exitoso ciclo de Canal 13 San Juan, el encuentro de los artistas con Lucio Flores en donde cada uno pone lo que sabe hacer y, por esas cosas de la magia y la música, surge lo inesperado.

En su última semana de presentación el ciclo ideado por Daniel Soler, sigue sorprendiendo tanto en la pantalla como en las redes sociales y, en esta oportunidad, fue Pierina Ciallella quien se animó al desafío.

Integrante del Dúo Mixtura junto a Marcelo Bartolomé, la artista comenzó hablando de su relación con la música y dijo: “La música es mi vida desde antes que pudiera elegir, nací en un hogar donde había música todo el día: bisabuela Pierina al piano, mi madre, Bertha Aguiar, también piano y gran trayectoria como integrante del coro Universitario, tíos con guitarras”, comenzó relatando y luego agregó: “Mi padre, Juan Carlos Ciallella, fue creador de la Licenciatura en Educación Musical con Orientación a la Música Popular en Villa María Córdoba. Luego, fue una decisión laboral ya que desde los 17 años trabajo profesionalmente como cantante e intérprete. Es la música mi principal herramienta como Acompañante Terapéutico (UCCuyo) y como Danza Terapéuta (Universidad CAECE)”, detalló la invitada.

“La música ha sido y es el hilo conductor y el combustible de la vida de mi familia. Tuve la posibilidad de explorar y disfrutar de muchos géneros, y de hacer carrera con mi compañero de Dúo Mixtura, dedicándonos al folclore latinoamericano como también estudiando y compartiendo música de cantautores y compositores de estos tiempos”.

Intérprete también de tango melódico, la invitada recordó sus vivencias durante la pandemia por el Covid 19 y dijo: “No puedo pensar en una batalla o confrontación lo que sucedió en mi vida con el coronavirus, mucho menos en una competición. Me cuesta repartir en lo bueno o lo malo de la pandemia. Por supuesto que es terrible desde el punto de vista sanitario y lamentable por las vidas que se perdieron, sin embargo la pandemia es algo que nos desafía en todo caso a soltar lo que ya no es, lo viejo, lo denso y por eso aprendimos a elegir lo nuevo y a reinventarnos”, dijo acerca del virus mundial que alteró nuestra vida.

Luego agregó: “Cambió absolutamente el modo de ser en el espacio-tiempo. Nos empuja a sostener la mirada y el corazón en los vínculos esenciales. A nutrirlos, a ordenarnos. Ganar o perder es el pensamiento del ego que no se cansa de hacer cuenta. Cada uno está dónde y cómo está, y si amanece un nuevo día vivo: bendito sea. Emerge una sociedad menos individualista y consumista, más solidaria. Unos con mucho, otros con poco, la humanidad se transforma, y esta pandemia pasará. Espero que todo sea para mejor”.

Los planes a futuro de la invitada al ciclo de Canal Trece San Juan son varios y entre ellos Pierina comentó: “Estamos concentrados en la presentación de los videos de los 20 años de Dúo Mixtura con la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Dirigida por Popi Spatocco. Ese material fue filmando en 2019 y estamos trabajando en la edición para poder compartirla. Y seguimos, dentro de lo posible planteado por los protocolos, con talleres de canto y guitarra. Este año, elaborando lo que será el próximo disco. Sin prisa pero sin pausa. Aunque personalmente no soy de las redes y tecnologías, intentamos mantenernos activos, siempre en contacto con el público y la comunidad”, relató la artista.

Acerca de su vida y el futuro Pierina manifestó: “En este momento de mi vida, trato de no proyectar tanto al futuro: la situación actual llena de incertidumbre respecto a algunas cosas que no nos permiten expectativas lejanas. Como artistas y agentes culturales, sí siento, en el día a día, muy clara la visión y misión: Hacer todo lo posible por llegar con la música a quien lo necesite. La música como herramienta de transformación social. Ser multiplicadores de esperanza y activar el poder del canto colectivo. Nos vemos indudablemente tejidos a una comunidad, siempre… La música no es lo que hacemos: es lo que somos”.

Agradecida por la invitación de Lucio Flores a su estudio Ciallella finalizó diciendo: “Con Lucio, siempre me emociona la simplicidad y honestidad con que podemos trabajar juntos. Con muy poco tiempo de acuerdos o ensayos, reunirse y hacer música, decir algo con nuestros dones de corazón. Mi chino, un amigo transparente”.

