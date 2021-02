Carlota de Belaustegui: 'En el futuro me veo cantando ya sea en un escenario o con amigos'

El ciclo musical “En lo de Lucio” con Lucio Flores y Canal 13 San Juan a la cabeza ya conquistó varios fanáticos que, día a día, se sorprenden con la calidez y el talento de los invitados.

En esta oportunidad Carlota de Belaustegui aceptó el desafío y visitó al músico sanjuanino por su mítico estudio de grabación.

Intérprete de música folclórica, Carlota tiene en su haber el exitoso disco “Sangre Extranjera”, su primer trabajo solista con once temas del cancionero popular argentino y que presentó en 2019 en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

En un encuentro con Diario 13 San Juan, la invitada comenzó hablando de sus inicios en la música y sorprendió al confirmar que desde los cinco años este arte forma parte de su vida.

Con muchos proyectos en mente Carlota detalló sus próximos pasos en 2021 y dijo: “Estoy muy feliz y entusiasmada porque en breve empiezo a grabar mi segundo disco, en donde se verán audiovisuales y mucho material innovador para mi proyecto”, detalló.

Con la idea de que su vida siga siempre ligada a la música, la invitada se refirió al futuro y dijo cómo se ve: “Me veo cantando, siempre, como toda mi vida, ya sea profesionalmente, en el fondo de una casa, o compartiendo la música con amigos”.

La pandemia por el coronavirus no tuvo privilegios y sobre su experiencia en el momento de aislamiento y distancia social De Belaustegui reveló: “La pandemia me ganó en que el 2020 era el año en que tenía que salir de San Juan a mostrar mi disco ´Sangre extranjera´ el cual había presentado a fines del 2019 y me ganó en que no pude compartir la vida con los que quiero y me gusta estar que son mi familia y amigos… Y yo le gané porque tuve COVID y salí sana y salva” recordó.

Halagada por la invitación de Lucio Flores a formar parte del ciclo de Canal 13 San Juan, Carlota finalmente dijo: “Para mí es un honor compartir la música con mi Chino adorado! Uno de los mejores músicos de nuestra provincia, un amigo y colega al que admiro tanto!”.

