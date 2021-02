Ignacio ´El Turco´ Achem: ´Mi proyecto musical es hacer un disco con temas propios´

Llega al final del exitoso ciclo de Canal 13 San Juan “En lo de Lucio”, una serie de encuentros en medio de la pandemia por el coronavirus que permitió conocer y reconocer a músicos increíbles.

Con ansias de proyectos, canciones y escenarios llegó al estudio de “Mi Chino” Ignacio Achem quien comenzó hablando de sus comienzos con la música: “Tenía 10 u 11 años, cuando me di cuenta que la música ocuparía un lugar importante en mi vida… creo que fue en 5° o 6° grado de la primaria”, dijo el artista.

Intérprete de baladas y folclore el autor de “Abrazo sin Tiempo” se refirió a sus proyectos inmediatos y dijo: “Hoy no me puedo dedicar a la música como años atrás, sin embargo en el plano musical mi proyecto hacer un disco con temas propio… ¿Para cuándo? Me encantaría tener una idea también”, agregó entre risas.

Con las ganas de seguir vinculado a la música y a las melodías Achem dijo que en el futuro se ve compartiendo momentos, música y silencio “donde la ´paz interior´ susurre ´aquí es´”.

Consultado sobre cómo sobrellevó la pandemia por el Covid 19 y en qué sintió que ganó Achem dijo: “No lo había pensado así de ese modo. Ganar o Perder… de hecho ahora que lo decís, hay algo como de una batalla por la supervivencia. La pandemia resaltó a carne viva - diría- lo bueno y lo malo del ser humano. En algunos su codicia, su maldad, su ego; en otros su solidaridad, su bonomía, su sacrificio por el bienestar de los otros. En fin”, reflexionó.

Agradecido por la invitación de Lucio Flores a su ciclo, El Turco comentó qué le agrado de la invitación: “Confirmar que nos seguimos eligiendo y pensando a la hora de compartir música, sentimientos, momentos, ideas”.

Redes Sociales

Facebook

YouTube

Twitter