Santi Dávila visitó el estudio de Lucio Flores

Como si fuera un ritual, cada encuentro con Lucio Flores -en el ciclo musical presentado por Canal Trece San Juan- resulta único y distinto a los demás.

Los artistas que se animan a un encuentro sin ensayo y frente a una cámara demuestran el talento musical de los sanjuaninos.

En esta oportunidad, Santi Dávila visitó el estudio de Lucio y el intérprete de Rock Alternativo y Brit Pop disfrutó del encuentro con el anfitrión que se grabó durante los meses de aislamiento por el coronavirus.

Apasionado por la música Santi Dávila comentó: “La música es importante en mi vida desde que tengo memoria. Desde los 4 años que escuché a los Beatles en la cocina de mi casa del barrio Aramburu y por el hecho de que mi papá es guitarrista clásico y hemos mamado música desde el día uno de vida”, comenzó diciendo el músico.

Luego agregó: “Abuelo compositor (José Luis Dávila folclorista); Tía abuela cantante de ópera muy conocida mundialmente (Fadwa Kurbán); todas mis tías integraron el Coro de la UNSJ; primes, sobrines, tíes, etc., todes músicxs o artistas de alguna forma. Por ahí no sabía de chico que iba a ser músico, pero sí supe siempre que la música ocuparía un lugar importante en mi vida. Igual nunca lo “decidí”, pasó nomás”, recordó el invitado.

Mirando hacia adelante el músico precisó qué quiere hacer en el futuro: “Componiendo canciones que van a hacer cada vez mejores mientras las siga haciendo. La práctica hace al maestro, mientras más haces de algo, mejor terminas siendo. En algún rincón de San Martín de los Andes o Londres con un tremendo estudio grabando canciones para el mundo. Con un contrato millonario por supuesto de alguna discográfica o algún inversionista” comentó divertido.

Acerca de sus proyectos laborales Santi dijo a Diario 13 San Juan: “Hace mucho no tocamos con la formación original de Budda y eso es algo que venimos pensando y craneando con Nico Moreno, el batero histórico de la banda, volver a tocar con Johana Sbrocco la bajista con la que grabamos el primer disco. También estaba la idea de volver a hacer unas pocas veces al año el tributo a Nirvana que tan bien nos salía cuando empezamos con todo esto de ´tocar en una banda´”, precisó.

“Grabar es siempre un proyecto a corto, medio y largo plazo. Seguir sacando canciones con el proyecto Curcumina, pero también grabar, aunque sea un EP, con Budda. Por lo demás, prefiero no planear nada (ya vimos cómo les fue a nuestros planes el año pasado jeje) así que prefiero vivir el día a día y lograr disfrutar de cada cosa que hago. Ese es mi plan: disfrutar de cada cosa que salga. Seguir dando clases particulares de guitarra, teoría musical y canto, y seguir buscando lugares donde tocar sea en San Juan, Buenos Aires o el Caribe jajaa. Sea donde sea y pase lo que pase seguir haciendo esas pequeñas cosas que me van a mantenerme siempre fuerte y vital. Cuando a la gente le digo mi verdadera edad no lo pueden creer y yo siempre les digo: ´¿Viste como Mick Jagger tiene 76 años y parece de 58? Bueno, es porque es una persona (que más allá de los millones) hizo siempre lo que le gusta, es una persona apasionada con su profesión o vocación´ y eso es otro de mis planes: mantenerme apasionado por las cosas que hago… SIEMPRE”.

La pandemia por el coronavirus postergó planes y proyectos y sobre ese momento el invitado comentó: “La pandemia no me ganó en nada. Me enseño muchísimas cosas. Lo único quizás fue no poder estar en Buenos Aires (lugar donde resido) en el 2020, pero a la vez agradezco haber estado en San Juan en una situación como la que se vivió, por eso no fue que “me ganó… Me “enseñó” quizás… esa palabra me gusta más. Yo le enseñé que no hay nada que me mantenga quieto en lo que respecta a la música o a las ganas que tengo de vivir. Mejoré en muchísimas cosas, compuse, grabé, me conocí de nuevas formas y absolutamente todo me enseñó. Todo lo malo, todo lo bueno sirve y si pasa es porque hay algo ahí que tenemos que aprender. Le agradezco a la pandemia haberme mostrado todo eso. Es como la muerte, la recibí como a una vieja amiga, ¿eh?”, comentó reflexivo.

La propuesta del ciclo musical de Canal 13 San Juan sorprendió a Santi Dávila quien comentó que fue lo que más le agradó de la idea: “Tocar nuevamente con Lucio que hacía tiempo no tocábamos juntos. Ver gente trabajando con ganas, buena onda, la simpatía y la pasión por lo que unx hace. Sea tocar un instrumento, estar detrás de cámara, producir este evento, sostener el micrófono o la pantalla para reflejar la luz, todo absolutamente todo me gusta de una invitación de este estilo”, dijo.

Para finalizar el músico recordó una vivencia especial en el estudio de Lucio: “Volver al estudio de Lucio que fue el primer lugar en el que grabamos las canciones de lo que terminaría siendo el primer disco de Budda… ¡¡¡si esas paredes hablaran!!!” finalizó Santi entre risas.

Discografía Publicada

NUEVE (BUDDA LB) (Compositor y productor, guitarrista, pianista y cantante) 2013 - Álbum larga duración (LP), ESA FOTO (BUDDA LB) (Compositor y productor, guitarrista, pianista, bajista y cantante) 2015 – Álbum doble de larga duración (LP), MI MEJOR AMIGA (CURCUMINA) (Compositor e intérprete) 2019, Single

VÓMITOS (CURCUMINA) (Compositor e intérprete) 2020 – Single, VIERNES 9 (CURCUMINA) (Compositor, productor).

Redes sociales

Instagram

Facebook

YouTube

Spotify