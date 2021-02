Danilo Espejo: ´Este encuentro es una ocasión muy especial para mí´

Una nueva semana, más nombres, más artistas locales y muchísimo talento. Música que emociona y un encuentro espontáneo del que todos quieren participar.

Este lunes, fue Danilo Espejo quien aceptó la propuesta de Canal 13 San Juan y, sin dudarlo, estuvo en el estudio de Lucio para compartir un momento mágico.

El artista de Reggae, Hip Hop y Cumbia cuenta con una vasta discografía publicada entre los que aparecen títulos como: Nuestro Valle (Mamá Perfecta), Beat and blood (Mamá Perfecta), Libérate y baila (Mamá Perfecta), Con sentimiento (King of Banana) y San la cumbia (King of Banana).

Acerca de sus comienzos en la música, el invitado comentó: “Desde que recuerdo los ensayos de la banda de mi papá Rolando en mi casa y sus actuaciones, la música es importante en mi vida. Siempre me hacían cantar en las reuniones familiares y recuerdo que iba a sexto grado cuando cantamos por primera vez con un compañero en el acto del 25 yo ya llevaba un año estudiando guitarra”, recordó.

Mirando hacia adelante Danilo dijo: “En el futuro me veo muy bien. Disfrutando de la música y la vida conectando con el público donde quieran escucharme”, comenzó diciendo y luego dio detalles de sus nuevos desafíos: “Estamos trabajando en presentar un EP de canciones inéditas mías abarcando el reggae el Hip Hop y la cumbia en formato digital para redes”, detalló.

Sobre su 2020 y su experiencia con la pandemia del coronavirus el músico recordó: “Me ganó en la sorpresa y en la incertidumbre. Le gané en el entrenamiento de la paciencia, a controlar la ansiedad, en el acercamiento y el cuidado de mis seres queridos”, comentó.

Tentado por el ciclo “En lo de Lucio”, Danilo comentó qué le gustó de la invitación: “Me encantó la iniciativa que fueran temas de autoría propia, tengo guardadas mil canciones y me pareció especial mostrar algunas por primera vez en este programa. A Lucio lo admiro mucho por la calidad de persona que es y ni hablar como músico y productor. Este encuentro es una ocasión muy especial para mí”, finalizó.

