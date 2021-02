Música entre amigos: Lucio Flores recibió a Luciano Gutiérrez

La excusa de los encuentros se materializó en un ciclo de música en donde Lucio Flores oficia de anfitrión, partícipe y testigo de sesiones en donde 25 artistas locales dejan todo en cada canción.

En esta oportunidad fue Luciano Gutiérrez quien visitó su estudio y luego de muchos años de conocerse y trabajar juntos, el invitado habló de sus comienzos en la música y reconoció que desde la infancia disfruta de esta pasión a través del saxo, del teclado y de su voz.

Con varios géneros musicales interpretados, Luciano fue protagonista de varios discos entre los que se destaca “Versiones” junto a Lucio Flores y reconocidos intérpretes nacionales.

Con varios proyectos en mente Luciano reconoció que la música siempre tendrá un papel protagónico en su vida y que ya está trabajando en un álbum instrumental.

Con un 2020 marcado por la distancia y el aislamiento por la pandemia del coronavirus Gutiérrez recordó: “A veces uno pierde cosas que no le servían o le hacían daño, por lo tanto no siempre perder es algo negativo. Mi desafío no es contra una pandemia ni contra nada. Creo que todo lo que nos toca es una oportunidad para capitalizar y crecer”, reflexionar.

Acerca del ciclo de música de Lucio Flores el artista explicó sus sensaciones luego de su participación: “Salí de grabar con una mezcla de sensaciones, entre alegría y nostalgia... Con Lucio hemos vivido infinidad de momentos y hemos atravesado todo tipo de experiencias. No puedo evitar sentir emoción cuando pienso en todo eso”, concluyó.

Redes Sociales

Instagram

Spotify

Facebook