Ángelo Muñoz: 'En san Juan los músicos pueden hacer sus producciones'

Nuevamente en esta nueva temporada del exitoso ciclo "En lo de Lucio", a cargo de Lucio Flores, un artista asistió al estudio del reconocido artista local.

En esta oportunidad, Ángelo Muñoz no perdió la oportunidad de aceptar la invitación para compartir con "el chino" su pasión por la música.

"Lucio es una eminencia en la música sanjuanina y esta es la primera vez que hacemos una sesión a solas y es una experiencia muy linda. El chino tiene todo lo necesario que debe tener un músico en su oficio. Estoy muy contento de estar aquí", comenzó diciendo el invitado.

En el momento de la música, los artistas interpretaron dos temas. "Mi primera canción" fue el tema elegido para arrancar junto a Flores y luego "Volver a ser niño" de Rubén Díaz.

El invitado debió elegir una canción y no dudó en decir: "Barro tal vez del Flaco Spinetta, creo que esa es la canción por excelencia que me hubiera gustado componer, porque está más tirada para el lado del folclore, es como una zamba y yo me crie musicalmente desde ese género y el rock. Es un punto de inflexión entre las dos cosas", aseguró Muñoz.

Luego agregó: "Me gustaría homenajear a Spinetta, porque soy muy fanático y quizás en algún momento se de hacer una canción para él y su vida".

Haciendo referencia a San Juan, Ángelo comentó: "Es una provincia en donde se mueve mucho la cultura y la música, y creo que es muy importante porque hay lugares en donde uno puede acceder fácilmente para hacer sus producciones, solo hay que hacer una gestión. Creo que es muy importante que acá estén las puertas abiertas para eso".