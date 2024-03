Marcos Ordan: ‘San Juan me tiene atravesado desde lo artístico’

Nuevamente un artista se suma al ciclo de música “En lo de Lucio” para compartir momentos de creación y talento.

En esta oportunidad es Marcos Ordán quien llegó al estudio de Lucio Flores para cantar y hablar sobre su pasión: la música.

“Yo tengo tanto aprecio por Lucio porque lo conozco desde muy pibito, yo tenía 18 años y tocaba el bongó y me junté con él para tocar un poco. Yo tocaba muy mal y él me hizo el aguante, pero yo no lo podía seguir. Esa fue la primera vez que vi a Lucio y luego con el tiempo, nos fuimos haciendo amigo y teniendo gran cariño y respeto".

En el momento de la música, los artistas interpretaron dos temas de Ordan: “Viernes y verano” y “No sé vos”, ambos de la autoría del invitado.

“Siempre he vivido de la música y la escritura de una forma natural pero hay canciones que me hicieron pensar mucho, como ‘La vida’ de Mano Negra que me hizo pensar mucho sobre lo que está escrito”, dijo Marcos sobre la canción que le hubiera gustado componer.

“Me gustaría haber podido escrito una canción a mi madrina, que fue una mujer que me marcó muchísimo, siempre me quedó como esa cosa de no saber por dónde entrarle a la letra para inmortalizarla a ella en una canción”.

Finalmente el invitado habló de la provincia como usina de artistas: “San Juan para mí ha sido siempre una gran fuente de inspiración y tengo incluso una canción que se llama ‘San Juan me mata’ que es del 2006 y tengo otra que se llama ‘San Juan vibration’. Incluir el nombre de la provincia en el título siempre ha sido un motivo para componer y expresarme. La provincia me tiene atravesado desde lo artístico”.