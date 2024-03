Tito Medina se sumó al ciclo liderado por Lucio Flores

Un nuevo capítulo se suma al ciclo "En lo de Lucio" con un reconocido músico nacido en Tucumán pero sanjuanino por elección.

Tito Medina y Lucio Flores tuvieron su encuentro para compartir su momento musical, sin ensayo previo y hablar de la pasión que los une.

"Hacer algo con Lucio es un placer, es una bendición, yo no soy creyente pero sí creo que este tipo de bendiciones, esto de poder compartir la música con gente tan querida y tan admirada. Gente que vos sentís que hace una acorde, un melodía y te quedás así mirando, eso para mí es el Lucio".

Ya en el estudio, Medina interpretó, en primer lugar, "Volver" (Carlos Gardel - Alfredo Le Pera). Luego, el invitado eligió "En el color de mi sangre" ( letra de Pelo Merelo, música de Tito Medina).

Consultado sobre qué tema la hubiera gustado componer, Tito no dudó en decir: "Yo soy fanático de Spinetta, entre otros, 'Barro tal vez', es una canción en donde el músico enlaza cosas folclóricas, cosas que a mí me resultan muy entrañables con esta corriente nueva que él traía y esta nueva poesía... esa sería la canción que me hubiera gustado hacer", aseguró el invitado.

Acerca de sus proyectos, el artista mencionó: "Estamos haciendo algo con un amigo mendocino, Pelo Merello, estamos componiendo canciones que dicen cosas de la sociedad, está bueno".

Medina no dudó en hablar de San Juan y lo que la provincia representa para los músicos: "Soy tucumano de nacimiento y me crie mitad en Santiago del Estero. Y yo elegí quedarme acá, yo me vine a estudiar música y elegí quedarme acá porque a mí me enamoró San Juan, por eso me quedé y yo, que soy músico de profesión me ha costado mucho vivir de esto. Soy un tipo grande y tenemos artistas increíbles acá en la provincia".