Luis Chichón Hernández: "San Juan es musa"

Desde hace varias semanas, el ciclo de música "En lo de Lucio", sigue sorprendiendo a los fanáticos de los talentos locales que visitan a Lucio Flores en su mítico estudio de Santa Lucía.

En esta oportunidad, Luis "Chichón" Hernández fue parte del "juego musical" en donde los artistas disfrutaron de la música sin ensayos previos.

"Lucio para mí es un gran amigo, eximio pianista, músico, compositor y, por sobre todas las cosas una excelente persona. Es raro verlo a Lucio enojado, es un gran tipo", aseguró el invitado en el comienzo.

En esta oportunidad, Chichón interpretó junto a Lucio en primer lugar "Tonada del viejo amor" de Los Fronterizos. A continuación fue "Nos veremos otra vez" de Serú Girán.

Consultado sobre qué canción escrita hubiera querido componer, Hernández no dudó en elegir a "El hombre del piano" de Billy Joel, "esa canción tiene que ver con el músico que trabaja en la noche, en los bares que suda la música en lugares donde la gente va a divertirse", aseguró el artista.

"Tuve la suerte de componer muchas canciones en la década de los '80 que quedaron inmortalizadas y que no apuntaban a una persona, sino a situaciones. Me hubiese gustado hacerle una canción a mi padre, inmortalizarlo pero sucede que de repente uno sabe que no es capaz de componer lo suficientemente bien para recordar a alguien o algo. Pero creo que aún tengo tiempo".

Sobre San Juan y su relación con los músicos, Luis detalló: "Para el artista, San Juan es musa por sus paisajes, por su gente, por su clima... hay una canción al Zonda, hasta ese punto lleva a escribir este lugar. También es oportunidad, porque hoy por hoy, hay muy buenos músicos y hay mucha competencia. Hay lugares donde el músico se puede desarrollar y me parece fantástico", culminó el invitado.