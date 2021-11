Susana Laciar: ‘Argentina agota’

Cuando la campaña de cara a las Elecciones Legislativas 2021 va llegando a su fin, los candidatos van dando sus últimas impresiones ante lo que ocurrirá el domingo 14 de noviembre. Este miércoles, en el programa ‘Es lo que Hay’ de Canal 13, Susana Laciar, candidata de Juntos por el Cambio aseguró que ‘Argentina agota’.

La militante de Producción y Trabajo aclaró luego que sus dichos tienen que ver con que actualmente en el país, por la presente gestión nacional, no se puede vivir. Luego enumeró puntos en los que muchos argentinos explotan y están hartos, según el humor de la calle caminada por JXC en la campaña. ‘No se discuten los temas reales que importan a la gente, no tienen en cuenta al pueblo, para los negocios no encuentran salida, hay mucha burocracia, el sistema impositivo agobia, no se puede contratar empleados porque no los pueden mantener, y echarlos es todo un problema’, expresó.

Laciar señaló que los sanjuaninos votarán el domingo teniendo en cuenta no la gestión provincial, sino lo que no se está haciendo, o lo que se está haciendo pésimo a nivel nacional. Acto seguido, la candidata contó que la gente en la calle les pide trabajo. ‘Para la gente la imposibilidad de conseguir trabajo estable, es toda una preocupación. Ellos piden trabajo a gritos’, dijo.

Cuando le preguntaron sobre las últimas semanas de campaña, en la que hubo varios golpes a Juntos por el Cambio, la candidata recurrió a una parte de una vieja expresión mundial de la literatura: 'ladran Sancho…’, Luego de ello, se llamó a silencio dejando que el televidente termine la popular frase.

Laciar propuso un sistema impositivo más bajo para ayudar a las pymes y pequeños negocios para incentivar empleo recurrir a los jóvenes. ‘A los jóvenes que no paguen impuestos durante un año y después pagan impuestos’

Por último, a la candidata le preguntaron si sea cual sea el resultado, Juntos por el Cambio va a cooperar para que se den consensos en las dos cámaras. Laciar respondió tajantemente: ‘Queremos romper la mayoría automática que vota obsecuentemente lo que Máximo Kirchner baja en diputados y Cristina Kirchner en el Senado’, sentenció.