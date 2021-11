Rueda sobre Iglesia: ‘No quiero llegar al 2023 con una interna en el Bloquismo’

Conocidos los resultados definitivos de las Elecciones Legislativas en San Juan, uno de los golpes duros sufridos por el Frente de Todos se dio en Iglesia, un distrito del bloquismo desde hace más de una década. Por eso, el departamento del norte quedó bajo la mira, tras la derrota que se acrecentó desde las PASO a las generales.

Para hablar de lo ocurrido en aquel departamento, Luis Rueda se sentó en la mesa de invitados de ‘Es lo que Hay’. El presidente del Bloquismo afirmó: ‘No quiero llegar al 2023 con una interna en el Bloquismo’, para luego señalar que uno de los puntos que hicieron perder aún más votos de una elección a otra fueron molestias por problemas internos, aunque luego le restó dramatismo. ‘No marca nada de cara al 2023, es solo una foto del momento’, dijo.

El secretario de Gobernación aseguró que convocará tanto al intendente Jorge Espejo, como al experimentado Mauro Marinero para hacer un análisis por lo ocurrido. Acto seguido, Rueda no anduvo con vueltas y habló de un ‘necesario recambio’, de un ‘posible desgaste de dirigentes’ ‘de 'alternativas jóvenes’. ‘Voy a trabajar para que haya un recambio, porque hay que ver jóvenes que vengan con aires nuevos’, expresó en consonancia con las definiciones anteriores.

La máxima autoridad del partido de la estrella manifestó que: ‘Si los dirigentes que están ahora no se ponen de acuerdo, tendremos que ver la chance de jóvenes, no podemos poner en riesgo el departamento, otros actores que empiecen a ser protagonistas’, declaró tajante, y tras eso contó que el malestar todavía persiste, pero que ‘tendrán que ponerse de acuerdo, porque si no se van a tener que buscar otra alternativa’.

Haciendo un balance general de los resultados del bloquismo en los distritos como Santa Lucía, Capital y Rivadavia, no ocultó la derrota y afirmó: ‘Yo no me voy a ocultar. Mi compromiso es que el partido siga trabajando de la mano de los jóvenes que militan y trabajan’, volviendo a insistir en la sangre nueva como una de las soluciones a la actual hegemonía de Juntos por el Cambio en estos tres departamentos.

Sobre Capital contó que estuvo hablando con dirigentes y militantes y que ‘cuando se pierde es responsabilidad de todos, aunque el oficialismo tiene más protagonismo, cuando se pierde hay que analizar todos juntos’.