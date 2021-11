Arancibia: “Si hay algo que está en crisis en San Juan es la institucionalidad”

El candidato de Concenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, pasó por Es lo que hay en la noche de este miércoles y tiró munición pesada por todos los frentes. El referente del espacio se posiciona como el denunciador de la campaña electoral, primero con la denuncia contra Enrique Conti y ahora contra las máximas autoridades de la UNSJ por presuntos actos proselitistas en lo que parece ser una “cruzada republicana” en el marco de las elecciones legislativas.

En ese aspecto declaró que son las circunstancias la que ponen al espacio en el rol de defender el sistema republicano. “En los dos casos hay una violación a la constitución. En el caso del Tribunal de Cuentas no es solo por la visita de De Angeli, hay un amplio registro fotográfico donde Enrique Conti hace campaña pidiendo el voto por Juntos por el Cambio”, dijo Arancibia y agregó, “este último caso en el que el rector y la vice rectora de la UNSJ han participado en un acto en el predio El Palomar en favor del Frente de Todos. Esto está prohibido por el estatuto universitario”.

“Si hay algo que está en crisis en San Juan es la institucionalidad”, dijo el candidato a diputado y aseguró que el espacio representa una fuerza opositora que se construye sobre la defensa de la república. “Si nosotros consentimos vamos a estas asumiendo que haya una dualidad legal. Hay una constitución que se aplica a toda la ciudadanía y hay un sector del poder que se considera al margen. Esta dualidad hace que la sociedad sea menos republicana y menos igualitaria frente a la ley”, expresó Arancibia.

En relación a la campaña electoral apunto contra el Frente de Todos y contra la oposición de JxC. “El oficialismo está haciendo la campaña llevando la Copa América por todos los departamentos y esta rogando que Messi pueda venir a jugar el 16 de diciembre a la provincia de San Juan. JxC tiene que traer dirigentes de afuera para que hablen por ellos porque ellos no pueden decir nada, porque no tienen nada que decir”, señaló y dijo, “frente a esos dos vacíos y decadencias de la política, desde Conceso Ischigualasto, no solo estamos interpretando la necesidad de defender la república, buscamos otros valores para sacar adelante a los sanjuaninos de esta crisis económica que nos maltrata hace mucho tiempo”, en claro tono de campaña.