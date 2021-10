Proyecto Josemaría : ‘No se utilizará cianuro para la operación durante la vida útil de la mina’

El Gerente general del Proyecto Josemaria, Alfredo Vitaller paso por Es lo que hay durante la noche del miércoles, acompañado de responsable de ambiente del emprendimiento, Fernando Cola, quien brindo detalles sobre el funcionamientos de la mina. Al respecto reveló él los informes de impacto ambiental ya fueron presentados, donde se detalla que tampoco se utilizará cianuro para la separación de los minerales y que las operación no afectarían de forma directa la zona glaciar y peri glaciar.

El proceso utilizado para la separación es un proceso de flotación en el que se utilizaran otros productos como el Xantato para lograr la reducción de la reducción de la roca. “Se saca (la roca) del tajo o rajo de la mina y pasa por un proceso de reducción de tamaño. En este proceso de flotación se incorpora agua y colectores que tienen afinidad con el cobre. Esto produce burbujas detergentes que se recogen donde están incorporados los minerales y se obtiene lo que llamamos el concentrado”, expresó el especialista.

Por otro lado, la mina realizo un estudio de área para poder establecer la existencia de estructuras glaciares. “Básicamente en la zona de operación no hay glaciares descubiertos, hay un glaciar que es una crio forma que se llama glaciar de escombros que no va a ser intervenida por la operación de Jossemaria”, dijo cola y aseguró que “la operación de Josemaría no afectaría estas estructuras de ambiente glaciar en ninguna de sus etapas, ni en la construcción ni en la operación y obviamente tampoco en el cierre”.

En este sentido agregó, “ha sido una decisión de la empresa de ubicar ciertas estructuras de la mina para no afectarlas de hecho la estructura glaciar El Potro se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al noroeste de la mina, donde va a estar la mayor actividad en la etapa de explotación”.

Actualmente, este informe de impacto ambiental esta siendo revisado desde marzo, por los 15 organismos de control en San Juan que conforman la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental (C.I.E.A.M) convocada a través del Ministerio de Minería.

Esta mina tiene como objetivo procesar 150 mil toneladas por día, que ingresarían a planta y se obtendrían 2 mil toneladas de concentrado, para lo cual se abastecerán de aguas subterráneas, “se han hecho estudios muy profundos con empresas especializadas en hidrología e hidrogeología y hemos encontrado aportes de agua subterránea para poder abastecer durante la vida de la mina que son 19 años”, señaló Cola.

Para esto se prevé la creación de dos campos de pozos a aproximadamente 25 kilómetros que bombearan agua al corazón de Josemaría. “Lo que se va a consumir son unos 1500 litros por segundo de agua en el proceso, de los campos de posos se sumarían 500 litros por segundo, de los cuales se está pensando llegar al orden del 80% de recuperación", finalizó el especialista.