‘Mi deseo va más allá de ser o no candidato, sino de volver a transformar Rawson’

Este miércoles, en Es lo que Hay estuvo el dirigente justicialista, Mauricio Ibarra quien habló de cómo ve a Rawson bajo la presente gestión, como imagina el departamento y que le hace falta. Es que el ex intendente se refirió largo y tendido a la fuerte posibilidad de que él sea una de las figuras fuertes compitiendo por la conducción del departamento. ‘Mi deseo va más allá de ser o no candidato, yo quiero volver a transformar Rawson’, sostuvo

El ex intendente del departamento del sur comenzó señalando totalmente despreocupado que la cantidad de posibles candidatos seguramente en las cercanías de las elecciones del 2023 quedarán muchos menos. Luego añadió: ‘Estoy en ese proceso. Todavía no he tomado la decisión de ser candidato, dependerá de variables. Si lo soy o no soy, lo importante es lo que dicte la gente’.

Ibarra volvió a insistir con la necesidad de que el departamento del sur pase por una seria transformación. En ese sentido, el dirigente justicialista criticó a la actual gestión. ‘Hace 12 años que los mismos gobiernan el departamento y los resultados están a la vista’, apuntó.

Inmediatamente después, el ex intendente aseguró que él tiene una fuerte vocación para volver a transformar Rawson, y que el ser intendente no es algo que le quite el sueño, sino que mira más adelante en el futuro del departamento, alejado totalmente de los personalismos. ‘Hay muchos que quieren estar en afiches, se mueren por estar ahí, ser candidatos, pero hoy en día los personalismos no son los que sacaran adelante al departamento, sino un proyecto serio que quiera, como lo hicimos desde el 2003 al 2011, volver a transformar todo, con obras visibles e importantes, atendiendo realmente a los reclamos del vecino’, sostuvo.

Por último, Ibarra señaló que solamente será candidato para intendente en Rawson en las Elecciones del 2023 si se dan las condiciones para que eso pueda suceder. Es decir, si la gente se lo pide y hay un equipo con el cual llevar adelante una transformación, cerró.