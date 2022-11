Cáceres: ‘No puedo permitir amenazas a mi persona si quiero que vivamos en un San Juan de diálogo’

En medio de días muy movidos para él, Eduardo Cáceres visitó el programa Es lo que Hay este miércoles. En vivo en Canal 13 el dirigente del PRO señaló que denunció al periodista que lo habría amenazado por no poder permitir atropellos con el ciudadano común. ‘Yo puedo defenderme, porque por eso soy abogado, pero una persona que discute con un policía, un funcionario público o un periodista ¿qué puede hacer?’, expresó

‘No puedo permitir amenazas a mi persona si quiero que vivamos en un San Juan de diálogo y que el ciudadano de a pie tenga respaldo’, sostuvo el ex diputado nacional.

Cáceres explicó que solo le solicitó al medio el derecho a réplica, puesto que considera que habían publicado una falsa denuncia en su contra. ‘Como la ley me lo permite, exigí el derecho a réplica y no solo me lo negaron, sino que el periodista me respondió con un mensaje de WhatsApp en donde me amenazaba’, contó.

‘Tenemos que proponer un San Juan del respeto, no tolerar este nivel de agresión, sino que puede hacer el ciudadano de pie’, insistió uno de los máximos referentes del PRO en San Juan.