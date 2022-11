Vallejo candidato a gobernador: ‘Estoy haciendo política, pero no soy político’

Sergio Vallejo, empresario y principal referente del Partido Demócrata en San Juan, confirmó en Es lo que Hay que será candidato a gobernador en 2023. El dirigente estuvo filoso en sus declaraciones y no se guardó nada, o casi nada, puesto que desplegó y explicó sobre la mesa de Canal 13 parte de lo que es su propuesta de gobierno para encarar las elecciones. ‘Estoy haciendo política, pero no soy político’, aseguró.

En una extensa charla, Vallejo confirmó que el Partido Demócrata de la provincia, que a nivel nacional va con Javier Milei, está preparándose firmemente para competir en los comicios del año próximo. Aseguró que sacarán 20 puntos, y que acabarán con 60 años de lo que denominó ‘una mezcla entre Bloquismo y Peronismo’ en San Juan.

‘La gente está harta de los políticos, y nosotros venimos a proponerles otra visión de la provincia con vistas a la libertad, a cortar con el socialismo, a desenfermarnos del populismo. Estamos creciendo en número e infraestructura partidaria y vamos a seguir creciendo en la provincia’, expresó el candidato a gobernador.

Vallejo aseguró que en este tiempo han ganado territorio y, por tanto, el Partido Demócrata puede confirmar que presentará candidatos en los 19 departamentos. Incluso hasta con 3 candidatos a intendentes en algunos distritos.

El liberal aseguró que el plan de gobierno que ellos presentan de cara a las Elecciones del 2023 contempla un San Juan pensando hacia la agenda 2030, en la cual fortalecerán a la educación y la cultura, apostarán a la agroindustria y ‘el verdadero boom de la minería en la provincia’. En este último punto aseguró que traerán mayores y mejores inversores.

Vallejo señaló que el Partido Demócrata fortalecerá el sector privado incentivando a los empresarios a contratar mayor personal y a los sanjuaninos a no depender del Estado para vivir. El dirigente liberal habló de sacarles impuestos al sector empresarial para aliviarlo y así ‘que tengan ganas de invertir, de contratar’.

Acerca de los paneles solares que son propiedad de la provincia, el empresario textil aseguró que los vendería y haría una universidad. En tanto, de OSSE y Energía San Juan señaló que deberían revisarlos. ‘Hay que sacar impuestos’, apuntó.

El empresario local indicó que el Partido Demócrata no tiene nada que ver con la política tradicional. Fue en ese contexto donde aseguró: ‘Estoy haciendo política, pero no soy político’. En ese sentido, Vallejo expresó además que está haciendo política, pero que no es político sino industrial, dejando en claro su posición. ‘No tenemos unidades básicas, somos la nueva política que viene con un plan estratégico’, señaló.

‘No me voy a meter en el barro de la mediocridad de los políticos. Vamos a tirar una propuesta y a defenderla y vas a ver que la gente nos va a votar. La gente no te vota porque los movilizas y les das un choripán’, manifestó el demócrata quien se alegró cuando uno de los conductores lo comparó con Bolsonaro.

Vallejo cerró afirmando que el Partido Demócrata se diferencia de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos porque se ubica en el centro hacia la derecha. ‘En otros espacios políticos se mueven entre la izquierda y la derecha y por eso son desastrosas las consecuencias’, sostuvo.