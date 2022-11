Fabián Martín: ‘Estamos convencidos de que vamos a tener un buen resultado el año que viene’

Aunque se mostró cauto a la hora de afirmar que Juntos por el Cambio (JXC) tendrá un resultado positivo en las elecciones del 2023, Fabián Martín si señaló que están convencidos de que obtendrán ‘un buen resultado el año que viene’. En su paso por Es lo que Hay, el intendente de Rivadavia se refirió a la actualidad del gran frente opositor que intentará arrebatarle el gobierno al oficialismo en los comicios provinciales.

‘Por supuesto que me gusta ser prudente y no adelantar resultados, pero si estamos convencidos de que nos irá bien el año que viene. Una de las principales razones es que 'los sanjuaninos están cansados de que los gobiernen los mismos dos hace 20 años’, señaló uno de los máximos referentes de la oposición sanjuanina.

Para Martín otra de las razones que los hace tomar fuerza de cara al 2023 es la complicada situación económica ligada a la inflación que sufre el país. ‘La gente no cree más que San Juan sea una isla, a la que no le afecta para nada lo que pasa en Nación. Hace tiempo que están sufriendo porque no les alcanza’, apuntó.

Además, el intendente de Rivadavia aseguró que el Gobierno miente cuando habla de un índice del 3% de desempleo en la provincia. ‘Nunca nadie puede creer que San Juan tenga un 3% de desempleo. Lo que ellos hacen es sumar los beneficiarios de planes sociales, y eso no es un trabajo digno, cuentan al que está limpiando en un semáforo y eso no es trabajo’, sostuvo.

Luego Martín continuó señalando puntos negativos del Frente de Todos. En una rápida recorrida indicó que los principales problemas de la provincia pasan por la educación, donde San Juan está considerada en el puesto tres de las que tienen peor índice de aprendizaje.

También aseguró que tanto la salud en general en la provincia deja mucho que desear, así como la administración de la Obra Social Provincia (OSP). Martín señaló que el empleo privado cayó en un gran porcentaje, y que por el contrario el empleo público creció a pasaos agigantados.

En cuanto a lo que JXC puede proponer en el 2023, el intendente de Rivadavia aseguró que 'todavía hay tiempo para presentarle a los sanjuaninos su plan de gobierno. ‘Estamos esperando a que haya fechas oficiales para las Elecciones 2023, luego de ahí presentaremos lo que tenemos en nuestro banco de ideas donde exponemos y estudiamos los problemas y soluciones para el país’, explicó Martín.

Entrando en detalles, Martín contó que para construir plataforma de gobierno cuentan con más de 200 personas capacitadas entre todos los departamentos. 'Tenemos que prepararnos para ejercer el Gobierno el año que viene. Es un cambio con certeza, porque nuestro equipo está conformado con gente contundente. Lo que hemos mostrado es lo que somos, tenemos un equipo técnico y político muy competente’, manifestó.