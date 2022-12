¿Qué dijo Armando Sánchez sobre la posibilidad de ser candidato?

Este miércoles el intendente de Pocito, Armando Sánchez pasó por Es lo que Hay y habló de su gestión en el departamento del Sur, pero también de la posibilidad de ser nuevamente candidato a Jefe Comunal.

En lo que respecta a lo político, consultado sobre si tiene decidido si será o no candidato a intendente en las Elecciones del 2023, el ex Ministro de Desarrollo Humano expresó: ‘Hoy tengo ganas, tengo fuerzas, tengo proyectos, pero uno no sabe qué va a pasar mañana’, manifestó.

Además, Sánchez dejó en claro que todavía queda mucho para que se tenga que habar de candidaturas. ‘A esta altura de mi vida milito porque me gusta, a pesar de lo que me piden mis hijos. Económicamente estoy bien, pero lo hago porque me gusta, porque me da satisfacción mejorarle la vida a la gente’, expresó.

Consultado sobre si le molesta que dirigentes y funcionarios del Frente de Todos muestren intención de ser candidatos cuando él puede repetir mandato, el intendente señaló que no le molesta, pero que tanto Marcela Monti como Gerardo Torrent deben presentar sus propuestas en reuniones en la sede del partido que tiene el departamento y de ahí la gente elegirá. Además, señaló que todos los candidatos del espacio deberían estar presentes en estas reuniones.

Tras la asistencia en la pandemia, estas son las obras con las que la actual gestión puso primera

A la hora de hablar del tiempo que lleva siendo intendente de Pocito, Armando Sánchez dejó en claro que los dos primeros años fueron ‘momentos difíciles’. Luego aseguró que, si le hubiesen anticipado que se venía una pandemia, luego un terremoto y después inundaciones no lo hubiese creído.

‘Apenas empezada a la gestión tuvimos que trabajar en brindar soluciones inmediatas, aprendimos a manejarnos sobre la marcha sin poder ejecutar el plan de gestión que habíamos planificado. Tuvimos que salir con bolsones de mercadería y elementos de higiene’, sostuvo.

A pesar de todos estos imponderables del orden natural, Sánchez aclaró que recién este año pudo empezar a desplegar lo que habían prometido hacer una vez llegada a la intendencia. ‘Este año empezamos con obras que los otros dos años atrás venían muy atrasadas por la pandemia‘, señaló.

El intendente contó que están trabajando en Carpintería destapando canales y cunetas que hace años no se limpiaban. ‘Nosotros vamos a las zonas alejadas del departamento, en vez de centrar la gestión en el casco céntrico’, expresó.