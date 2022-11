Munisaga sobre el conflicto en Rawson: ‘Debemos acercar soluciones, no provocar más crisis’

Carlos Munisaga se sumó a las voces que opinaron sobre el conflicto en Rawson. Este miércoles en Es lo que Hay señaló que todo lo que sucedió en torno a la interpelación al intendente Rubén García no le traerá soluciones a los vecinos, que solo esperan mejores servicios, teniendo un departamento ordenado.

‘Debemos acercar soluciones, no provocar más crisis’, expresó el rawsino que está trabajando fuerte para ser candidato en el departamento del sur sanjuanino.

Munisaga señaló que no tienen sentido por lo que lo hacen pasar al intendente García. ‘Tienen que salir a la calle, tienen que salir a presentar un proyecto político si no se está de acuerdo con la gestión y no salir a generar crisis que no le ayudan en nada al departamento’, señaló.

Consultado sobre si el giojismo es el que está detrás de toda la interpelación al intendente, el Secretario de Seguridad aseguró que son iniciativas particulares de algunos concejales. ‘No veo que haya un espacio político detrás que quiera impulsar todo esto. No lo veo a Juan Carlos, ni a José Luis Gioja empujando esta situación’, sostuvo.

Además, Munisaga señaló que el conflicto en el municipio rawsino no es un conflicto entre trabajadores, sino de las condiciones actuales que tienen los empleados municipales. Ahí no está el problema, sino en las condiciones de trabajo que el municipio está presentando a sus empleados. Lo que reclaman son mejores condiciones de trabajo’, aseguró.

Luego la charla giró en torno a las ganas del Secretario de Seguridad a presentarse como candidato a intendente. ‘Estamos en el proceso de construcción de estructura, hablando actores relevantes de todos los sectores de Rawson’, dijo cuando fue consultado sobre su apetencia política de cara al 2023.

Explayándose más, Munisaga contó que en los últimos meses viene teniendo reuniones con diferentes sectores con la intención de abarcar a todos en el departamento, y sus inquietudes. ‘Nos hemos reunido con sectores sociales, gremiales, sindicales, políticos, empresariales, culturales, a todos los estamos escuchando’, manifestó.

El funcionario señaló que, en su tarea diaria en la cartera de Seguridad de la provincia, si bien trabajan incansablemente, nunca queda conforme, sino que busca que mejorar. ‘Mientras haya delito nunca me voy a conformar’, expresó para luego trazar un paralelismo con sus intenciones de ser candidato a intendente. ‘Si me toca gobernar el departamento nunca voy a descansa, nunca me voy a conformar porque los rawsinos merecen algo mejor. No hay margen para volver a desilusionar’, cerró.