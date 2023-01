Escobar comparó a Uñac con Messi y aseguró que si quiere ser candidato debe reinventarse

El ex gobernador Jorge Escobar en su paso por Es lo que Hay.

Aun sin conocerse fechas ciertas de las elecciones del año que viene en la provincia, y sin que el gobernador confirme que irá por su tercer mandato, se van escuchando voces de Justicialistas que opinan al respecto. Uno de los que lo hizo fue el ex mandatario Jorge Escobar, quien aseguró que si Sergio Uñac se presenta como candidato en el 2023 'deberá reinventarse', para después comprar su situación con la de Lionel Messi en la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El ex gobernador aseguró que lo que debería hacer el mandatario en caso de tomar la decisión de presentarse por tercera vez es imiotar al capitán de la Selección Argentina. En ese sentido. Escobar señaló que el astro rosarino 'a sus 35 años corre menos, pero ganó en madures e inteligencia', y que se vale mucho de sus compañeros para demostrar lo que puede hacer. ‘A Messi le armaron un equipo para que él juegue, y Uñac debe hacer lo mismo’, afirmó.

Todavía en terreno de comparaciones, el gobernador señaló que así como el 10 argentino tiene un equipo que lo respalda, Sergio Uñac debería armarse de un equipo que lo acompañe en lo que tiene que hacer en un tercer mandato. ‘No debe tener miedo a cambios de nombres, aunque no siempre significa eso, sino también cambios de actitudes’, indicó.

A la hora de hacer un balance de los siete años de gestión del pocitano en la gobernación, el ex presidente de San Martín de San Juan sostuvo que debe rescata las energías del primero y la experiencia ganada en el segundo. ‘Debe reinventarse, acercarse más a la gente como lo hizo en el primero y saber llevar los problemas que se le presenten como lo hizo en el segundo’, sostuvo.

Luego destacó que en los siete años de gestión la provincia creció en cuanto a infraestructura gracias a una obra pública fuerte. Así como también el flujo del turismo que trae todos los espectáculos deportivos que se realizan en la provincia. En ese sentido, destacó la gestión del Secretario de Deportes Jorge Chica e indicó que, en materia de turismo puro, las acciones de la ministra Grynszpan no han sido las mejores.

Ley de Lemas

El ex gobernador fue consultado sobre la aplicación de Lemas que será aplicado en los próximos comicios locales tras la aprobación e la ley. Escobar señaló que tiene su parte buena en la apertura a participar de muchos dirigentes y eso enriquece a los partidos políticos. Lo negativo del nuevo sistema es: ‘Puede darse que terminas votando a uno y gana otro del mismo partido que no votaste’

En concreto, Escobar dejó en claro que la Ley de Lemas no fue ni buena ni mala para el oficialismo, sino conveniente. En este sentido, el ex gobernador señaló que al gobierno local le afecta mucho la gestión del gobierno nacional y que a eso lo confirma que otras provincias quieren implementar este sistema. ‘Cuando te presentas a una elección es para ganar, por eso es necearía, conveniente esta esta arma, por la situación laboral’, señaló.

Escobar dejó en claro que al Justicialismo en la provincia le conviene que se presente José Luis Gioja, y si es posible que haya hasta cuatro candidatos dentro del partido mejor. ‘Yo perdí las elecciones porque no tuve otro candidato adentro que me compita, que quizás me ganaba en votos, pero sin duda que iba a sumar e iba a vencer a la Alianza que aprovechó el envión desde Nación’, cerró.