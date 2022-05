‘Ahora hay que resolver los problemas urgentes que le interesan a la gente’, manifestó el miércoles en el programa de Canal 13 ‘Es lo que Hay’ el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. El chimbero hizo hincapié en que el humor social no es el mejor, porque ‘la gente no la está pasando bien, por eso en su agenda no están las elecciones’, apuntó al ser consultado sobre si sería candidato gobernador en 2023.

El intendente señaló que la situación de la provincia en cuanto a lo económico no es la mejor, en sintonía con lo que sucede en el país. En ese sentido indicó que ‘hay problemas a resolver’, dando entender que el debate político del escenario de las elecciones del 2023 se adelantó mucho. ‘Yo no puedo pensar en donde voy a estar en 2023 porque la agenda de la gente no es esa’

También Gramajo habló de volver a las bases de la política, con presencia en la calle, en contacto con la gente. ‘La política debería cambiar, porque si no, no tendríamos a Milei siendo tan popular, porque él es un producto, un fenómeno de un descreimiento de la gente en la política’.

Ante la insistencia de los entrevistadores sobre si ve como candidato en 2023, el intendente chimbero expresó: ‘Tenemos un candidato y vamos a trabajar para que salga adelante por el bien de todos los chimberos’. Cuando le tocó dar el nombre del mismo, ante la consulta en la mesa, señaló que se trata del proyecto que desde el 2015 está liderando en el departamento.

‘El modelo del Chimbas Te Quiero lo transportan los chimberos’, expresó orgulloso Gramajo y se extendió rememorando que antes del 2015, el departamento estaba cargado de estigmas y prejuicios que ‘afortunadamente, eso cambio, y ahora es un departamento que apuesta al trabajo, a la industria y el comercio’.