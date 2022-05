La nueva conducción del Colegio Médico apuntará a consolidar lo hecho por la anterior gestión

Las nuevas principales autoridades del Colegio Médico de San Juan se hicieron presente en Canal 13 este miércoles. En el programa Es lo que Hay brindaron detalles del trabajo que plantean realizar en este 2022. ‘El objetivo para este año es continuar en la misma línea de crecimiento que dejó la anterior gestión, consolidando lo hecho’, expresó el secretario general, Pablo Flores.

Por su parte, el tesorero del Colegio Médico, Oscar Mejiba comentó que el desafío es que los 1.200 médicos afiliados tengan por parte de la institución, prestaciones que le sirvan a ellos, pero también a la sociedad. ‘Son 500 familias las que dependen del Colegio Médico’, puntualizó el tesorero.

Por otro lado, Flores explicó que será fundamental para esta nueva comisión el logar sentarse con el gobierno y acordar acuerdos ‘más equitativos y menos igualitarios, porque son estos últimos los que terminan generando desigualdad a la larga’.

En ese sentido, el Secretario General sostuvo que el problema está en que muchas personas dependen de la salud pública. ‘Muchos argentinos no tienen cobertura médica, no tienen acceso a la cobertura privada de la salud, y en este escenario loes médicos especialistas exigen cada vez más por sus prestaciones, por eso las grandes diferencias en los plus'.