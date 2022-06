Un importante empresario sanjuanino dio el salto a la política

Un nuevo actor se suma al escenario político de la provincia de San Juan, se trata del empresario Sergio Vallejo, que mantuvo un encuentro con la dirigente del Pro, Patricia Bullrich. Esta noche pasó por Es lo que hay y contó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de participar activamente en política en San Juan.

“Por mi formación en la Policía de San Juan, tengo una formación del centro a la derecha, siempre digo que socialismo y comunismo no, así estamos, por esta social democracia encubierta que nos ha gobernado durante 40 años”, manifestó.

Al ser consultado por el espacio en el que se ubicaría, dijo que está trabajando en la conformación de un quipo, para integrar Juntos por el Cambio en la provincia.

El momento bisagra que le llevó a tomar esta decisión fue la dura situación que le tocó vivir en época de pandemia cuando termino preso acusado de violar la cuarentena, un operativo policial cayó a su empresa mientras estaba en funcionamiento. “Tuvimos un operativo de un equipo táctico de la policía, llegó flagrancia con sus fiscales, leyes especiales, criminalística, nos revisaron todo”, contó.

Vallejo tiene una empresa textil que integraba la cadena de valor de la minería en San Juan, “antes de eso consulté a la Unión Industrial, a Casemi que era miembro, consultaba al Ministerio de la Producción y después solo la Unión Industrial y Casemi me salieron a defender. No así el ministro Astudillo que dijo que yo estaba violando la ley”.

Al respecto agregó, “a mí me tocó probar los azotes del exceso de poder y terminé procesado en una causa sin pie ni cabeza que me hizo pasar muy malos ratos”.

“Yo decidí no aceptar el arreglo que me propuso el fiscal de un año y medio de prisión, 80 mil pesos de multa y tres meses de trabajo comunitario” dijo y completó, “no iba a negociar mi libertad, mi honor y mi buen nombre porque el señor Qattropani se había enojado conmigo”.

Por otro lado, consideró que las los gremios pierden su razón de ser cuando se politizan, “se desnaturalizan, por qué terminan cantando la marcha peronista después de cada acto y la constitución dice que un gremio no puede estar politizadó”. En la misma sintonía remarcó, “un secretario gremial no debería ser asesor del gobierno como el caso es UPCN”.

“Estas cosas son las que nos van motivando a personas como nosotros que trabajamos y nuestra plata la ganamos honradamente en el sector privado, que tenemos el prontuario limpio y que nadie puede decir que nos enriquecimos con el gobierno”, esgrimió.