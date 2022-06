Crudo relato: estuvo preso 8 meses por un delito que no cometió

Un hombre, un padre, un trabajador que se quedó sin trabajo por ser acusado de un delito que no cometió. Leonardo Malla fue denunciado por su ex pareja de haber abusado sexualmente de su pequeña hija. De visita al programa Es lo que Hay de Canal 13, el sujeto contó que estuvo preso 8 meses por un delito que no cometió.

Fue la ex pareja de Leonardo quien lo denunció primero por violencia de género, luego de abuso sexual hacia ella, y no conforme con esto, y al ver que no quedaba preso, lo acusó de haber abusado sexualmente de su propia hija. Por la última acusación fue preso y ahí empezó todo su calvario.

Leonardo contó que estuvo 8 meses preso por un delito que no cometió. A las horas de haberse producido la denuncia lo detuvieron. En el tiempo de investigación de la causa lo ayudó la inconciencia de su ex pareja a la hora de contar como sucedieron los hechos. Pero lo que fue determinante para que gane nuevamente su libertad, fue el testimonio en Cámara Gesell de su hija.

En la entrevista, la perito le preguntó a la pequeña por su padre, y en ningún momento le nombró algún indicio de abuso. Por el contrario, preguntó cuándo lo volvería a ver ya que lo extrañaba. Todo esto quedó registrado en la Cámara Gesell, así como lo que la abogada defensora de Leonardo, la doctora Carla Manini, entiende como actitud totalmente reprobable, puesto que la profesional trató de inducir la respuesta de la pequeña, repitiendo la pregunta en cuatro oportunidades.

El hombre contó que los problemas entre su pareja y el empezaron después que muriera su padre. Para Malla, la denunciante quiere quitarle la casa, y por eso cuando el sujeto volvió de trabajar en La Rioja se encontró con que la mujer se había llevado documentos de la vivienda y hasta el acta de defunción. ‘A ella no le corresponde llevarse todo eso, no tiene derecho’, explicó.

‘Casi 8 meses estuve preso, perdí mi trabajo, mi familia se mata trabajando para pagar los servicios de la abogada, hacen empanadas para poder pagarle, me encerraron y no puedo ver a mi hija de 2 años, no pudo estar con ella, y mi otra hija nació y todavía no la conozco’, relató cabizbajo el joven hombre.

El delito por el que Malla quedó detenido inmediatamente después de que su pareja lo denunciara fue abuso sexual con acceso carnal. Esto se dio en el mes de septiembre del 202, y para ese entonces el joven hombre no contaba con defensa, y no contaría hasta los tres meses de estar preso cuando la profesional Carla Manini se hizo cargo del caso.

La defensa contó que todo fue muy oscuro en el comienzo de la investigación, y que ella apenas tomó el caso no logró que su cliente quedara en libertad porque el juez de la causa, Alberto Caballero se negó a concederla la participación del perito psicológico y legista.

‘No tuvimos margen de audiencia por el inmediato antecedente penal por las otras recientes dos denuncias que pesaban sobre el’ contó la abogada.

Luego empezaron las inconsistencias en la declaración de la ex pareja de Leonardo. Por último, la prueba que le permitió hoy por hoy estar libre. En la entrevista a la pequeña hija de la denunciante y el denunciado, en Cámara Gesell, en ningún momento mencionó abuso alguno, a pesar de la ilegal insistencia de la perito que le preguntó cuatro veces más lo mismo.