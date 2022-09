Gattoni: “Hasta que la Corte de Justicia no resuelva no se puede discutir otro sistema electoral”

Como los anunció la diputada Graciela Seva en Banda Ancha, este miércoles el bloque Lealtad presentó un expediente extraordinario ante la Corte de Justicia de San Juan para reintegrar las PASO tras el fallo a favor de Fiscalía del Estado por parte de la sala IV de la Cámara Civil. El vice Gobernador Roberto Gattoni pasó por Es lo que hay y hablo sobre el tema y aseguró, “nosotros estamos muy satisfechos con los fallos de la cámara”.

“Hasta que el tema no esté resuelto no se va a poder empezar a discutir otro sistema electoral”, dijo Gattoni. Al respecto aclaró que no existe vacío legal ya que el código electoral prevé internas partidarias como mecanismo de selección de candidatos, “en el código que se aprobó en el mes de diciembre se cambió donde decía “PASO” por “internas partidarias”, no es que se ha cambiado el código electoral”.

En relación alguna propuesta para establecer un régimen de sufragio para las elecciones, dijo que no existe ningún borrador, “hay mucha fantasía sobre eso, no hay ningún borrador”, manifestó el entrevistado, pero remarcó en la Cámara de Diputados se habla mucho sobre el tema, “es el ámbito natural, hay charlas informales pro no hay posición tomada. Los que han ido a la Corte están en todo su derecho de hacerlo, cuando resuelva se va a avanzar rápidamente”, finalizó.