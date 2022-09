Suicidio adolescente: en las últimas 2 décadas los casos no paran de incrementar

Sin dudas el tema de la semana en San Juan es el suicidio adolescente. El caso de la joven de 17 años del lunes y otro que solo quedó en intento entristecieron y preocuparon a la provincia. Por tal motivo, en Es lo que Hay estuvo como invitada la psicóloga Marta Hidalgo quien aseguró que, si bien la pandemia desencadenó muchas cosas intensas en los chicos y chicas, en las últimas dos décadas los casos vienen en significativo aumento.

Justamente la profesional confesó que en los últimos meses llegaron a ella jóvenes pacientes que habían intentado matarse. Además, agregó que una decisión como esa no se toma ‘de la noche a la mañana’ y, que no se puede hablar de una sola causa que originan estos casos.

‘Hay que atender los factores de riesgo para identificar e intervenir. Comenzar a trabajar desde temprano es vital’, puntualizó la psicóloga.

Hidalgo, en base a su experiencia como profesional, aseguró que los chicos si intentan comunicar sus problemas pero que los adultos son los que ponen diferentes clases de barreras como el no tener tiempo porque tienen que trabajar más por la mala situación económica, el acusar a sus hijos y no escucharlos verdaderamente o simplemente no abrirse ante ellos y hacerles conocer sus emociones, para así educarlos en la actitud de compartir lo que les sucede con la familia y seres queridos.

‘Muchas veces minimizamos lo que les pasa y no los escuchamos con tiempo y calidad. En muchas de esas circunstancias podemos identificar la alarma que los chicos quieren hacernos que escuchemos’, sostuvo la psicóloga.

Hidalgo explicó que en muchas circunstancias los jóvenes para contar lo que sucede lo trasladan al famoso ‘le pasa a un amigo’. De esta manera cuentan lo que están viviendo, sufriendo en tercera persona.

Además, la profesional de la salud mental afirmó que no hace falta que los adultos manejen los mismos códigos que los chicos y chicas para comunicarse, sino que con el solo querer escuchar y sinceramente hacerlo se pueden comunicar con ellos.

‘Es importante la cantidad y calidad de tiempo que le damos a nuestros hijos’, remarcó Hidalgo haciendo referencia a que los adultos deben abrir su corazón a sus hijos contándoles lo que viven, sufren, los alegra día a día para que así puedan los jóvenes mamar la práctica del compartir a la familia por lo que están pasando. ‘Los hijos nunca hacen lo que nosotros les decimos que hagan, sino imitan y así aprenden de nuestras acciones y formas de proceder en la vida’, cerró.